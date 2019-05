Beiktatta az új minisztereket az osztrák államfő

Beiktatta hivatalukba az osztrák államfő szerdán a kormány új minisztereit.



Az országban azután alakult ki kormányválság, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette, felbontja a koalíciót, majd a koalícióhoz tartozó Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) valamennyi minisztere lemondott.



Karin Kneissl külügyminiszter, aki az FPÖ-t képviseli a kormányban, de nem tagja a pártnak, az átalakított kormányban is a posztján maradt.



Alexander Van der Bellen köztársasági elnök a bécsi Hofburgban a beiktatási ceremónián arra kérte a kinevezés előtt álló minisztereket, soha ne feledkezzenek meg az európai együttműködés fontosságáról. Az államfő azt mondta: "Az egyesült Európa a legjobb ötlet, amit mi, európaiak valaha is alkottunk".



Az alkancellári tisztséget a jövőben Hartwig Löger pénzügyminiszter, a vezető kormányerő, az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa tölti be. Erről a posztról mondott le szombaton Heinz-Christian Strache, az FPÖ addigi elnöke.



A részben szakértőkből álló osztrák kormány belügyminisztere Eckart Ratz, a legfelsőbb bíróság volt elnöke lett, aki egyben a korrupció elleni küzdelem szaktekintélye. Elődjét, Herbert Kickl belügyminisztert Sebastian Kurz kancellár kezdeményezésére az államfő felmentette hivatalából.



Egészségügyi miniszterré Walter Pöltnert nevezték ki, aki korábban szociális ügyekkel foglalkozott, és tagja a Szociáldemokrata Pártnak (SPÖ). Ő Beate Hartinger Kleint váltja a hivatalban.



A közlekedési miniszteri posztot mostantól Valerie Hackl, az Austro Control nevű cég vezetője tölti be az időközben az FPÖ elnökévé választott Norbert Hofer utódjaként.



A honvédelmi tárcát Mario Kunasektől a pártonkívüli, ám a néppárthoz közelinek mondott Johann Luif veszi át.



További változás, hogy Julianne Bogner-Strauss (ÖVP) család- és nőügyi miniszter a jövőben a sportügyi és közszolgálati tárcával kapcsolatos teendőket is ellátja. Ez a tárca eddig Heinz-Christian Strachéhoz tartozott.



Van der Bellen korábban azt mondta, hogy az átmeneti kormány megbízatása néhány hónapra, a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól. A szakértők a koalíciós tárgyalások lezárulásáig, várhatóan 2020-ig hivatalukban maradnak.