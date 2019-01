Berlusconi bejelentette, indulni készül az európai választásokon

Felelősségérzetből jelölteti magát a májusi európai parlamenti választásokon - jelentette be a 82 éves Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök csütörtökön.



Silvio Berlusconi hangsúlyozta, hogy - mint fogalmazott - felelősségérzet hajtja. Úgy gondolja - tette hozzá - hogy ismereteivel, tapasztalataival és meggyőzési képességével meg tudja értetni az európai polgárokkal a nyugati értékektől való eltávolodás veszélyét.



A jobbközép Hajrá Olaszország (FI) elnöke hangsúlyozta, kora ellenére ismét a politikai színtérre lép azért is, hogy feltartóztassa az Öt Csillag Mozgalom (M5S) jelenlegi olasz kormánypártot, amelyet véleménye szerint tapasztalat és hozzáértés nélküli személyek vezetnek.



Berlusconi kijelentette, az M5S rosszabb mint az olasz kommunisták voltak 1994-ben, amikor vállalkozói pályáját politikaira váltotta.



Silvio Berlusconi a helyhatósági választásokra készülő Szardínia szigetén jelentette be az EU-választásokon való indulási szándékát.



A többszörös volt olasz miniszterelnököt 2013-ban adócsalásért jogerősen elítélték, majd ezért megfosztották parlamenti mandátumától. Tavaly májusban nyerte vissza választó- és politikagyakorlási jogait.



A jelenlegi felmérések szerint a FI 8 százalék körül áll.