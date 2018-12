Bulgária nem csatlakozik az ENSZ migrációs csomagjához

Bulgária nem csatlakozik az ENSZ globális migrációs csomagjához, és nem képviselteti magát az ENSZ december 10-11-i marrákesi csúcstalálkozóján, ahol a tervek szerint elfogadják a dokumentumot - jelentette be a szófiai kormány sajtószolgálata szerdán.



A bolgár jobbközép kabinet egyben közölte azt is, hogy az ország ENSZ-nagykövete tartózkodni fog a világszervezet közgyűlésében ezt követően tartandó szavazáson is, amelyen a már elfogadott paktum támogatásáról szóló határozattervezetről voksolnak.



Ezen a ponton a bolgár kormány úgy véli, hogy döntésével, miszerint nem csatlakozik az ENSZ migrációs csomagjához, fokozott mértékben védelmezi az ország és lakosai érdekeit - áll a szófiai kabinet közleményében.



A bolgár kormány egyben leszögezte: Bulgária továbbra is teljesíteni fogja az emberi jogok terén vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és fokozott mértékben ellenőrizni fogja határait.



November közepén Cvetan Cvetanov, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) kormánypárt frakcióvezetője bejelentette: a bolgár kormány nem támogatja a csatlakozást az ENSZ globális migrációs csomagjához.



Az országot tavaly május óta a GERB és a nacionalista Egyesült Hazafiak szövetség koalíciója kormányozza, Bojko Boriszov miniszterelnök vezetésével.



Az Egyesült Hazafiak erősen ellenzi a migrációs paktumot, mondván, hogy az sérti a bolgár nemzeti érdekeket.



A bolgár kormány szigorú politikát folytat az Európába irányuló illegális bevándorlással szemben. A balkáni ország szögesdrót kerítést húzott a Törökországgal közös határán a migrációs hullám feltartóztatására.



Az ENSZ migrációs csomagjának szövegéről a világszervezet tagországai idén júliusban egyeztek meg. Deklarált célja a bevándorlás biztonságossá és legálissá tétele. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a bevándorlók védelme, integrálásuk a fogadó országukba, illetve a saját országukba való visszajuttatásuk.



Az egyezményt - hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról - a tervek szerint decemberben fogadják el az ENSZ marokkói csúcstalálkozóján. Az elfogadás folyamatából időközben kilépett az Egyesült Államok, Ausztrália, és Magyarország, és a távozást mérlegeli több más ország, köztük Lengyelország is.