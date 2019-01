Egy ketrecben ereszkednek le a 100 méteres kútba esett kisfiú kiszabadításán dolgozó bányamentők

Csütörtökön ereszkedhetnek majd le a hetven méterre fúrt járatba, hogy közelebb tudjanak kerülni a gyerek feltételezett helyéhez - írja sajtóinformációk alapján az Index A lap azt is felidézte, hogy az elmúlt napokban az is akadályozta a mentést, hogy a fúrógép, amivel a kúttal párhuzamos járatot ásták egy sziklás részbe ütközött, emiatt nem tudtak olyan ütemben haladni, mint azt tervezték.Az, hogy hogyan zajlik a mentés élőben is követhető:Ángel García Vidal, a mentés műszaki felelőse hétfőn arról nyilatkozott a sajtónak, hogy a talaj nagyon kemény, ezért nehezen lehet előrehaladni annak az 1,20 méter átmérőjű járatnak a kivájásával, amelyet a kútnyílással párhuzamosan, attól négy-öt méterre kezdtek el ásni.és a szakember előrejelzése szerint kedd hajnalban fejezhetik be a munkálatok ezen szakaszát.Ezt követően először a járatot ki kell bélelni, hogy biztonságos legyen és ne omoljon be, majd kézi erővel megkezdhetik összenyitni vízszintesen a két egymás mellett haladó járatot.Ehhez, akik az észak-spanyolországi Asztúriából érkeztek a helyszínre.A mentésben közreműködők többször is elmondták, hogy- többször kellett módosítani a mentési terveket a terület egyedi adottságai miatt - ésTotalán település egyik birtokának hegyvidéki területén, ahol a szabadban ebédeltek.A gyerek szülei azóta szinte el sem mozdulnak a helyszínről, pszichológusok tartják bennük a lelket.José Rosello, a kisfiú édesapja múlt szerdán nyilatkozott a sajtónak, akkor azt mondta: nem veszítették el a reményt, hogy fiúk életben van, de a család már "belehalt" a történtekbe.2017-ben már elveszítették egyik gyereküket, akkor hároméves fiuk szívbetegségben hunyt el.