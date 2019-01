Egyelőre nem toloncolják ki Thaiföldről a családja bosszújától rettegő szaúdi nőt

Rahaf Mohammed al-Kunun, aki szombaton érkezett Bangkokba Kuvaitból, azt állítja: attól tart, hogy családja megöli őt, ha hazatér Szaúd-Arábiába.



A nő a Reuters hírügynökségnek korábban azt mondta: egy kuvaiti családi vakációról menekült el Thaiföldre, és azt tervezte, Ausztráliába megy tovább, hogy ott menedékkérelmet nyújtson be. Állítása szerint őrizetbe vették azt követően, hogy kiszállt a repülőgépből, elvették az útlevelét, és azt közölték vele, vissza fogják küldeni Kuvaitba.



Mint mondta: attól tart, hogy rokonai és a szaúdi nagykövetség munkatársai fogják őt várni Kuvaitban, és hogy veszélyben forog az élete, mert a családja végezni fog vele. Elmondása szerint azért kérne menekültstátuszt Ausztráliában, mert családja fizikailag, érzelmileg és verbálisan is bántalmazza őt, elnyomásban él, nem utazhat, nem vezethet autót. Rokonait nem azonosította, csak annyit árult el róluk, hogy nagy hatalmú szaúdi családról van szó.



Al-Kunun közlése szerint ezért barikádozta el magát egy szobában, ahonnan a közösségi médián keresztül kért segítséget. Az első üzeneteket még szombaton kezdte el posztolni. Hétfőn közzétett egy videót, amelyen látszik, hogy egy asztallal és egy matraccal eltorlaszolta hotelszobája ajtaját.



A szaúdi külügyminisztérium egy Twitter-üzenetben azt tudatta, hogy a nőt a repülőtéren a thaiföldi bevándorlási törvények megsértése miatt tartóztatták fel. A thai hatóságok azt közölték, hogy a nőnek nem voltak meg a szükséges úti okmányai, és amiatt nem engedték belépni az országba, hogy nem rendelkezett hotelfoglalással és a visszaútra szóló repülőjeggyel.



A fiatal nőnek végül engedélyezték, hogy ideiglenesen belépjen Thaiföldre az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) védelme alatt. A thaiföldi hatóságok közölték: az UNHCR fogja megvizsgálni al-Kunun ügyét, és eldöntik, jogosult-e a menedékre.



A döntés azután született, hogy a thaiföldi bevándorlási hatóságok megvitatták az ENSZ-ügynökséggel a fiatal nő helyzetét.



A szaúdi nő a hétfői nap folyamán később elhagyta a szobát, amelyben elbarikádozta magát. Erről a thaiföldi bevándorlási hatóságok képeket is közzétettek a világhálón. Azt nem tudatták, hol szállásolják el.



Al-Kunun a Twitter mikroblogon erősítette meg, hogy az ENSZ-ügynökség védelme alá került, az útlevelét is visszakapta.



Szaúd-Arábiában a nők csak valamelyik férfi rokonuk engedélyével dolgozhatnak, utazhatnak, házasodhatnak, illetve vehetnek igénybe bizonyos egészségügyi kezeléseket.



A thaiföldi bevándorlási hivatal vezetője közölte: Al-Kunun apja hétfő este Bangkokba érkezik. Leszögezte: nem fogják a lányt arra kényszeríteni, hogy találkozzon az apjával, és nem fogják az országból elküldeni.