Esélyes az európai főügyészi tisztségre, de Romániát csak az ügyész engedélyével hagyhatja el

Csak az ügyész engedélyével hagyhatja el Romániát az európai főügyészi tisztségre esélyes Laura Codruta Kövesi, aki ellen bűnvádi eljárást indított az igazságszolgáltatás szereplőinek bűncselekményeit kivizsgáló speciális ügyészség (SIIJ) - erősítette meg pénteken a román legfőbb ügyészség.



Kövesi óvást emelt a legfelsőbb bíróságon az ellene 60 napra elrendelt hatósági felügyelet ellen, amelynek értelmében rendszeresen kell jelentkeznie a rendőrségen, nem végezheti munkáját a legfőbb ügyészségen, nem beszélhet az ügyben érintett tanúkkal és nem kommunikálhat ügyéről a sajtóval. A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly leváltott volt vezetője megalapozatlan lejáratási és megfélemlítési kísérletnek nevezte az ellene indított eljárást, amellyel szerinte meg akarják akadályozni európai főügyészi kinevezését.



Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke közösségi oldalán aggodalmát fejezte ki Kövesi hatósági felügyelet alá helyezése miatt, ugyanakkor leszögezte, hogy az EP továbbra is támogatja Kövesi jelöltségét, de meg akarják vitatni a kérdést a frakcióvezetők jövő szerdai ülésén.



A témára Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője is kitért pénteki sajtóértekezletén. Rámutatott: Brüsszelben aggodalommal követik a romániai jogállamiság helyzetét, és kulcsfontosságúnak tartják, hogy az európai főügyészi tisztségre pályázó jelöltek mindegyike korrekt elbánásban részesüljön.



"Az EB felkéri a román kormányt és hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a szerződésekben lefektetett jóhiszemű együttműködés elvét az európai főügyész kiválasztásának folyamata során. Minden jelöltnek lehetősége kell legyen részt venni korlátozás nélkül az eljárás minden szakaszában. Az EB már a Romániáról készült országjelentésben is jelezte aggályait, miszerint kétségei vannak az igazságszolgáltatás szereplőinek bűncselekményeit kivizsgáló speciális ügyészség függetlenségével kapcsolatban" - idézte az EB szóvivőjét a román Mediafax hírügynökség.



Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje Twitter-bejegyzésében élesen bírálta Romániát a Kövesi ellen indított bűnvádi eljárás miatt, amit precedens nélkülinek és "teljességgel elfogadhatatlannak" minősített az unió soros elnökségét ellátó ország részéről. Weber felszólította az EB-t és az ügyben illetékes Frans Timmermanst, az EB első alelnökét, hogy garantálja az európai főügyész korrekt kiválasztását, az európai szocialisták és liberálisok részéről pedig a Romániában kormányzó tagpártjaikkal szembeni határozott fellépést sürgetett.



A SIIJ februárban hivatali visszaélés, megvesztegetés elfogadása és hamis tanúzás gyanújával indított bűnvádi eljárást Kövesi ellen egy korrupcióváddal bíróság elé állított volt parlamenti képviselő és médiamágnás feljelentése alapján.



Az Európai Parlament (EP) március elején a versenyben maradt három jelölt közül Kövesit választotta hivatalos jelöltjének az európai főügyészi tisztségre. A bukaresti kormány viszont hevesen kampányol a román jelölt kinevezése ellen, arra hivatkozva, hogy Kövesi mandátuma idején a több száz román politikust rács mögé küldő DNA visszaéléseket követett el, a román igazságügyi miniszter pedig emiatt kezdeményezte és érte el Kövesi felmentését.



A leendő európai főügyészt az EU társjogalkotó szervei - a tagállamok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parlament - közös megegyezéssel várhatóan áprilisban fogják kinevezni.