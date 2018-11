Európában először, legalizálják a marihuánát Luxemburgban

Legalizálják a marihuána élvezeti cikként való felhasználását Luxemburgban is - jelentette be a kormányzó koalíció pénteken.



Helyi sajtóhírek szerint a liberális Demokrata Párt (DP), a szociáldemokrata Luxemburgi Szocialista Munkáspárt (LSAP) és a zöldek képviselői megerősítették, hogy törvényessé teszik a marihuána árusítását, birtoklását és rekreációs célú fogyasztását.



Etienne Schneider luxemburgi kormányfőhelyettes arról számolt be, hogy kizárólag nagykorú állampolgárok vásárolhatnak majd legálisan kannabiszt, és tilos lesz az árusítás iskolák közelében, továbbá prevenciós programokat indítanak a függőség megelőzése érdekében.



A részletes törvényjavaslatot a megállapodás tervezett jövő heti véglegesítésekor hozzák majd nyilvánosságra - közölte a Luxemburg Times.



Idén civilek népi kezdeményezés indítottak a legalizáció érdekében, és elegendő aláírás gyűlt össze ahhoz, hogy a kérdés napirendre kerüljön a parlamentben.



A kannabisz legalizálásáról világszerte folyik a vita.



A világon elsőként Uruguay törvényesítette teljesen a kábítószert, amelyet idén Kanada és Georgia követett.