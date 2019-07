Földrengés volt Athén környékén

Rövid ideig tartó földrengés rázta meg pénteken kora délután Athén környékét - közölte az euromediterrán szeizmológiai központ.



Az 5,1-es erősségű rengés hatására a görög fővárosban is sokan kisiettek az épületekből az utcára. Károkról, áldozatokról az első jelentések nem szólnak, ám zavar keletkezett a telefonhálózatokban, a főváros több részéből pedig áramszünetet is jelentettek. Többen liftekben rekedtek, őket a tűzoltók kiszabadították.



A rengést egy második, kisebb földmozgás követte néhány perc múlva.



Az epicentrum Athéntól mintegy 23 kilométerre északnyugatra volt, a rengés 12 kilométer mélységben történt.



A térségben utoljára 1999-ben volt földrengés, amely 143 halálos áldozatot követelt.



Tavalyelőtt az égei-tengeri Kósz szigetéről jelentettek 6,7-es erősségű földrengést, amelyben két ember meghalt, és jelentős károk is keletkeztek.



Az Athént is magában foglaló térségben él a teljes görög lakosság közel fele.



