Kegyeleti játékokkal segítené a gyerekeknek a gyász feldolgozását a bécsi temetkezési vállalat

A holtak búcsúztatásával, a temetéssel kapcsolatos gyermekjátékokat hozott forgalomba a bécsi temetkezési vállalat kegyeleti múzeuma, hogy ezzel is segítse a gyász feldolgozását a gyerekeknek.



A gyerekeknek szóló kegyeleti legojátékokat hétfőn mutatták be Bécsben. Az összerakható figurák, jelenetek között szerepel egy egész temető sírásókkal, egy gyászoló család csontvázzal, sőt egy krematórium is, amelybe be lehet tolni az elhunytat, és amelyhez műanyag füst is tartozik.



A kegyeleti múzeum már eddig is árusított temetkezéssel kapcsolatos legojátékokat, de csak felnőtteknek, például halottszállító járműveket, köztük a bécsi "hullaszállító villamos" mását, amely a két világháború alatt és között vitte az elhunytakat a bécsi központi temetőbe a 71-es villamos vonalán.



A felnőtt gyűjtőknek szánt játékok slágercikkek lettek Európa-szerte, és mivel a bécsi temetők alkalmazottai sűrűn szembesülnek a látogatók részéről a kérdéssel, hogyan vonják be a gyermekeket a gyász feldolgozásába, felmerült a gyerekeknek szóló kegyeleti játékok ötlete.



A Bécsi Pszichoterápiai Egyesület vezetőségi tagja, Michaela Tomek a bemutatón azt mondta, hogy a játékok segíthetnek a gyerekeknek feldolgozni érzelmeiket, sőt azoknak hasznát vehetik a gyerekekkel foglalkozó pszichoterapeuták is.



A szakértő szerint tévút a halál és a gyász elhallgatása, a tabuk csak félelmeket és bizonytalanságot keltenek, a gyerekek úgyis észreveszik, hogy valami nincs rendben, és aztán magukra maradnak érzéseikkel.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)