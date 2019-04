Kelemen Hunort nem engedték be Ukrajnába - A román külügyminisztérium tájékoztatást kért ennek okáról

A román külügyminisztérium tudomásul vette, hogy a magyar-ukrán határon szombaton átkelni szándékozó Kelemen Hunor romániai parlamenti képviselőt az ukrán hatóságok nem engedték be az országba, és a döntés okairól tájékoztatást kért Ukrajna bukaresti nagykövetségétől.



A román külügyminisztérium által keddre virradóra kiadott, az MTI bukaresti irodájához is eljuttatott közlemény szerint az incidensről Kelemen Hunor telefonon értesítette Teodor Melescanu román külügyminisztert.



A kommüniké megjegyzi, hogy a külföldiek Ukrajnából történő kitiltásáról kizárólag az ukrán hatóságok döntenek, az Ukrajnában akkreditált külképviseleteknek és konzuli hivataloknak semmilyen szerepük nincs ebben az adminisztratív eljárásban.



Az ilyen döntések ellen kizárólag az érintettek fellebbezhetnek az ukrajnai igazságszolgáltatásnál - zárul a román külügyminisztérium közleménye.



Az RMDSZ elnöke hétfőn levélben kért magyarázatot Ukrajna bukaresti nagykövetségétől a történtekre, továbbá európai szervezeteket is tájékoztatott arról, hogy szombaton az ukrán határrendészet minden magyarázat nélkül megakadályozta belépését Ukrajnába, román diplomata útlevelébe pedig bepecsételték, hogy 2020. október 13-ig kitiltották a szomszédos országból.



Kelemen Hunor a magyar közmédiának azt mondta: a kisebbségi jogokkal kapcsolatos állásfoglalásait sejti Ukrajnából történt kitiltása hátterében, de erről hétfő délutánig semmilyen hivatalos indoklást nem kapott. Az RMDSZ elnöke azt mondta: a román diplomáciától is lépéseket vár, mert szerinte nem hagyható szó nélkül, hogy egy román diplomata útlevéllel rendelkező parlamenti képviselőt minden magyarázat nélkül ilyen bánásmódban részesítsen az ukrán állam.