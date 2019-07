Leállt a metró közlekedés, emberek ragadtak a liftekben, nem működtek a jelzőlámpák Manhattanben

A BBC hírportáljának beszámolója szerint a Con Edison helyi elektromos művek azt közölte, hogy egy transzformátorállomás volt az áramkimaradás oka a város 64. utcájában, amely Manhattan negyed középső és felső nyugati részében jelentett gondot. Később az érintett hat körzetből ötben visszatért az áram.



A Con Edison tájékoztatása szerint a keletkezett műszaki hibában nem játszott szerepet, hogy a nagy melegben megnövekedett az elektromos hálózat terhelése.



Bill de Blasio, New York polgármestere Twitter-üzenetében azt írta, hogy műszaki hiba miatt borult sötétségbe a város.



Az egyik emlékezetes áramkimaradás New Yorkban 1977-ben volt, amikor a sötétséget kihasználva nagyon sok betörés és gyújtogatás történt. Huszonhat évvel később, 2003 augusztusában is volt egy jelentősebb áramkimaradás az amerikai nagyvárosban.