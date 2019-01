Lemondott Macron kommunikációs szolgálatának vezetője

Távozik posztjáról Sylvain Fort, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök kommunikációs szolgálatának vezetője - jelentette a francia sajtó csütörtökön.



A 46 éves Fort - aki maga is megerősítette lemondását a France Info hírrádiónak - hivatalosan személyes okokból hagyja el az elnöki hivatalt. A sajtókommentárok azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az államfő népszerűsége decemberben eddigi mélypontjára süllyedt egyebek között a megélhetési feltételek javításáért lázongó sárgamellényesek tüntetéssorozata miatt.



Sylvain Fort Macron egyik közeli segítőjének számított már a tavalyelőtti elnökválasztási kampányban is. Tavaly ősszel vette át az igazgatói tisztséget, miután az addigi szóvivő, Bruno Roger-Petit távozni kényszerült posztjáról Alexandre Benalla, Macron volt biztonsági főnökének botránnyá szélesedett ügye miatt; Benalla egy májusi diákmegmozduláson tüntetőket bántalmazott rendőrségi rohamsisakban. A szóvivői poszt az akkor bejelentett átalakításokkal meg is szűnt.



A kommunikációs vezető a hónap végén hagyja el hivatalát.