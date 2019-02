Magyar származású politikusok tűntek fel a legnagyobb pártok vezető között Izraelben

"Hogy ezt minek tulajdoníthatjuk, nem tudom megmondani, de befolyásoló tényező lehet, hogy általában minél idősebbé válik az ember, annál tudatosabban érdekelni kezdi a holokauszt és a szüleinek sorsa"

Feltűnően sok magyar származású politikus található a jelenlegi választási kampány legfontosabb pártjainak vezetői tisztségeiben Izraelben, de Rafael Vágó, a tel-avivi egyetem nyugalmazott történész tanára nem lát összefüggést sugalló magyarázatot emögött.Rafael Vágó az MTI tudósítójának elmondta, hogy a közélet más területein - a tudomány világában, a művészetekben, a kultúrában - eddig is kitűntek az Izraelben élő magyar ajkúak, noha mindeddig a 2003-tól 2004-ig hivatalban lévő igazságügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes, Tomi Lapid kivételével a politikában viszonylag kevéssé jelentek meg. A gyerekeik viszont igencsak feltűntek a pártok élén. Az április 9-i választások közvélemény-kutatások szerinti legnagyobb befutó pártjának, a Likudnak a - Benjámin Netanjahu pártvezető utáni - második embere, Jiszráel Kac, mellette a második legnagyobbnak jósolt párt, az Izrael Ereje (Hoszen Liszrael) élén álló Beni Ganz vagy a harmadiknak jósolt Van jövő (Jes Atíd) pártot vezető Jaír Lapid szülei egyaránt egykori magyar területekről vándoroltak ki Izraelbe.- vélekedett Vágó, elsősorban a három politikus legutóbbi, ezzel kapcsolatos kijelentései alapján."Jó lenne kollektív magyarázatot találni a jelenségre, de szerintem ilyen nincs. Jiszráel Kac mindig is politikus volt, és mindeddig soha nem hangsúlyozta származását, soha nem beszélt Magyarországról, noha szülei Máramaros környékéről, Erdélyből érkeztek. Kac jelenlegi megszólalásai szerintem nem a gyökereiről, hanem új feladatáról szólnak. Külügyminiszterként szólalt meg, és hangsúlyozta, hogy holokauszttúlélők gyermeke, noha korábban, közlekedési és hírszerzési miniszterként soha nem beszélt erről" - vélekedett a történész."Mostanában mind hangsúlyozták, hogy a szüleik túlélők voltak, de korábban Ganz is kevesebbet beszélt erről a hadseregben. Vezérkari főnök volt, a hadseregben csinált karriert, ahol rajta kívül is sok magyar származású főtiszt volt már. Többek közt Eiezer Skedi tábornok, a légierő volt főparancsnoka vagy Ami Ajalon, a Sin Bét belbiztonsági szolgálat volt főnöke Maagan kibucból. Számos főtiszt lép a politika küzdőterére, és köztük Ganz is"- hangsúlyozta Rafael Vágó. Ezzel szemben Jaír Lapid mindig is sokat beszélt erről, könyvet is írt édesapjáról, Tomi Lapidról, a holokausztról és az antiszemitizmusról. Néhány éve elment egy konferenciára, és felszólalt erről Budapesten a parlamentben is."Kac egyáltalán nem foglalkozott eddig gyökereivel, Lapid sokat, Ganz pedig valahol középen van" - elemezte megnyilatkozásaikat Vágó. "De azt sem szabad elfelejteni, hogy Izraelben a lengyel vagy orosz származásúakhoz képest viszonylag kevesen vannak a magyarok.""Közösségi jelenséget talán csak abban feltételezhetünk, hogy íme, magyar származásúak, holokauszttúlélők leszármazottai, s olyannyira tehetségesek, hogy szakterületük élére kerülnek akkor is, ha nem hangsúlyozzák gyökereiket. De ezen túl nem látok bennük közöset" - összegezte véleményét az izraeli történész.