Megtámadtak egy templomot a nyugat- afrikai Burkina Fasóban, megöltek több embert

A támadást az ország északi részén, Silgadji településen követték el vasárnap. További két ember eltűnt - közölte az AFP hírügynökséggel egy biztonsági forrás.



Egy helyi lakos elmondása szerint a fegyveresek motorkerékpáron érkeztek a templomhoz, és az istentisztelet végén támadtak rá a hívekre.



Burkina Fasóban négy év óta egyre gyakrabban követnek el támadásokat különböző iszlamista szervezetek mind keresztény, mind muszlim közösségek ellen, de arra 2015 óta nem volt példa, hogy templomot vagy mecsetet vettek volna célba, miközben papot, lelkészt, imámot többet is megöltek. Az imámokat azért gyilkolják, mert nem tartják őket eléggé radikálisnak, vagy mert vádjuk szerint együttműködtek a hatóságokkal.



A dzsihadisták kezdeti támadásaikat főleg az ország északi részére irányították, de később a főváros, Ouagadougou környékén és az ország más részein is lecsaptak, és 2015 óta már 350 ember halálát okozták az AFP számvetése szerint. Pénteken is volt egy támadás, akkor a keleti Koulpélogo tartományban gyilkoltak meg hat embert, köztük öt pedagógust.