Nem emelnek vádat Fülöp herceg ellen, aki miatt ketten megsérültek balesetben

Nem indul büntetőeljárás Fülöp edinburghi herceg, a brit uralkodó férje ellen, aki a múlt hónapban meglehetősen súlyos autóbaleset részese volt.



Az idén 98 esztendős Fülöpöt a királyi család kelet-angliai téli rezidenciája, Sandringham közelében érte a baleset január 17-én, amikor Land Rover Freelander terepjárójával a helyi főútra próbált kihajtani, és eközben összeütközött egy Kia személyautóval.



A herceg maga vezette a Land Rovert, amely felborult. II. Erzsébet királynő férjét a helyszínre érkező többi autós segítette ki az oldalára dőlt kocsiból.



Fülöpnek nem esett baja, de a másik kocsi utasának, a 45 éves Emma Fairweathernek eltört a csuklója, a Kiát vezető 28 éves nő a térdén szenvedett könnyebb vágásos sérüléseket.



A Kiában utazott egy kilenchónapos kisfiú is, ő azonban nem sérült meg.



A baleset után kiadott rendőrségi közlemény szerint az ütközés körülményeit a személyi sérüléssel járó közúti balesetekre vonatkozó szabályok alapján vizsgálják, és a hatóság "meghozza a vizsgálati eredménynek megfelelő intézkedést".



Az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) azonban csütörtökön bejelentette, hogy eltekint a herceg elleni vádemeléstől, mivel úgy ítéli meg, hogy nem szolgálná a közérdeket a büntetőeljárás.



A közlemény szerint az ügyészség e döntéséhez figyelembe vett minden lehetséges körülményt, köztük a vétkesség mértékét, Fülöp életkorát, és azt, hogy a herceg a baleset után visszaadta vezetői engedélyét.



A Buckingham-palota szombaton jelentette be, hogy a királynő férje felhagyott az autóvezetéssel, és "gondos megfontolás után, saját elhatározásából" beszolgáltatta jogosítványát a hatóságoknak.



Fülöp nem sokkal az incidens után, a másik autó súlyosabban megsérült utasának, Emma Fairweathernek küldött személyes levelében kifejezte mélységes sajnálkozását a balesetben általa játszott szerepért, jóllehet azt nem írta le konkrétan, hogy őt terhelné a felelősség.



A balesetet a herceg azzal magyarázta, hogy bár jól ismeri a kereszteződést, ahol az ütközés történt, a délutáni időpontban már alacsonyan járó nap elvakította, így nem vette észre a közeledő másik járművet, és ennek következményei miatt komoly lelkiismeret-furdalás gyötri.



Fülöp herceg külön is mélységes sajnálkozásának adott hangot amiatt, hogy Emma Fairweather a balesetben töréses sérülést szenvedett, és gyors felépülést kívánt a sérültnek.



Fülöpnek régi szenvedélye volt az autóvezetés, és a herceget korábban rendszeresen lehetett is látni vezetés közben a Londonon kívüli királyi rezidenciák - Windsor, Sandringham, Balmoral - környékén.



Amikor Barack Obama volt amerikai elnök és felesége 2016 áprilisában, Obama hivatalos londoni látogatása során felkereste a királynőt és férjét a windsori királyi rezidencián, a parkban leszálló helikoptertől a kastélyig vezető úton az akkor 95 esztendős Fülöp vezette az uralkodót és az elnöki házaspárt szállító autót.



Az idén 93 esztendős II. Erzsébet királynő Londonon kívül szintén rendszeresen maga vezeti járművét, ha nem hivatalos programokra tart.