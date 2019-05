Soros György hálózata nekiesett a Fidesznek az EP-választás előtt

a lengyel Jog és Igazság ,

, az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini Ligája , vagy

, vagy éppen az angol Nigel Farage brexitpártja , csakúgy,

, csakúgy, mint a Fidesz-KDNP.

Az Avaaz támogatói körében felmérést végeztek, amelyben efféle kérdések szerepeltek: "Gondol egy olyan taktikai szavazásra, amellyel megakadályoz egy nagyobb Fidesz-győzelmet (azaz egy olyan jelöltre szavaz, aki nem első választása, de a legjobban áll ahhoz, hogy megverje a Fidesz jelöltjét)?"

Néhány nappal később kezdetét vette a kormánypártok elleni mozgósítás. A Facebookon fizetett hirdetések jelentek meg: "Budapest meg tudja Orbánt állítani – ha együtt szavazunk!

Hírleveleikben ugyanakkor a fent említett "taktikai" szavazásra buzdítottak. Április 4-én, néhány nappal a voksolás előtt "A nép vs Orbán" tárgy alatt azt írták: „adódott egy hihetetlen lehetőségünk, hogy felvegyük a harcot Orbán félelemkeltésre és korrupcióra alapuló politikájával szemben. Ha az ellenzéki szavazók összefognak, le lehet győzni a Fideszt..."

A liberális hálózat az utolsó pillanatig aktív volt. Másfél nappal a választások előtt újabb körlevélben kértek pénzt, hogy abból célzott hirdetéseket tehessenek közzé.

A szervezet egyik alapítója, Tom Perriello 2018 óta a milliárdos Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatának programigazgatója, egy másik vezető, Eli Pariser pedig, aki a Soros-egyetem testvérintézményében, az amerikai Bard College-ban diplomázott, az OSF tanácsadója. Pariser az Avaaz másik társalapítójához, Ricken Patelhez hasonlóan két, Soros György által is finanszírozott szervezetnél, a J Street politikai lobbicsoportnál és a MoveOn.orgnál is dolgozott az Avaaz előtt, illetve azzal párhuzamosan. Patel mindemellett az ENSZ, valamint a Gates és a Rockefeller Alapítványok tanácsadója. A szintén avaazos Tom Pravda pedig az EU-é, míg Andrea Woodhouse a Ford Alapítvány mellett tölt be hasonló pozíciót.

Rövid idő alatt 77 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Facebook-oldalt és -csoportot hallgattatott el a világ legnagyobb és legbefolyásosabb liberális aktivista hálózata, az Avaaz - írja a Magyar Nemzet . Mint ismert, a Soros György-féle nyílt társadalom megvalósítására törekvő szervezetcsoport a tavalyi országgyűlési választásokon sem tétlenkedett - idézte fel az origo A Soros Györgyhöz köthető, New York-i székhelyű alapítvány tegnap közzétett jelentése szerint több mint ötszáz népszerű, három hónap alatt félmilliárd alkalommal megtekintett és csaknem 32 millió feliratkozóval rendelkező csoportot és híroldalt jelentett fel. A Facebook eddig a 77 legforgalmasabbat törölte közülük, jellemzően a szerkesztőik személyes profiljával együtt.A célpontok jól körülhatárolhatóak, ugyanis Soros virtuális különítménye egyértelműen a Brüsszelt kritizáló és a tömeges bevándorlást elutasító pártokat akarja gyengíteni az uniós választásokat megelőzően. Többek között ilyenEzzel párhuzamosan a szervezet a "Mozgalom a gyűlölet" ellen címmel egy választásra buzdító kampányt is elindított. Ennek célja ugyanaz, mint a törlések esetében: megakadályozni a bevándorlásellenes erőket abban, hogy hazaküldjék a migránsokat. Bár az Avaaz gyakorta takarózik olyan népszerű témákkal, mint a környezetvédelem, valójában politikai érdekeket szolgál, és szándékai eléréséhez egy csaknem 52 milliós támogatói bázisra számíthat. Magyarországról több mint 62 ezren csatlakoztak a hálózathoz. Ahogy arról a lap korábban beszámolt , újabb diáktüntetést tartanak világszerte pénteken, ennek keretében Magyarországon a globális klímasztrájkra mozgósítják a fiatalokat.Nem ez volt az első alkalom, hogy a Soros Györgyhöz köthető csoport be akart avatkozni a magyar politikai viszonyokba. A tavalyi, óriási téttel bíró országgyűlési választást megelőzően is aktivizálták magukat, és komoly mennyiségű fizetett internetes hirdetéssel beszálltak a kampányba - az ellenzéki jelöltek mellett. Ennek a következő állomásai voltak:Az Avaaz korábban - Magyarországon kívül - több országban megpróbálta befolyásolni a politikai erőviszonyok alakulását, így többek között Kanadában, Franciaországban, az Egyesült Államokban és Olaszországban. Minden esetben a bevándorláspárti erők szekerét tolták.