Strasbourgi lövöldözés - A francia rendőrség közzétette a lövöldöző körözési fotóját

Fotó: MTI/EPA/Francia rendőrség

Fotó: MTI/EPA/Francia rendőrség

A francia rendőrség szerdán közzétette a strasbourgi lövöldözés szökésben lévő elkövetőjének a körözési fotóját és személyleírását.A fotón egy fiatal férfi látható fekete szemekkel, sűrű szemöldökkel és rövid szakállal.A francia hatóságok felhívását a dél-németországi rendőrőrsök, a német szövetségi rendőrség, valamint a svájci szövetségi rendőrség is megosztotta a Twitteren. A francia rendvédelmi szervek szemtanúkat keresnek.Az üzenet szerint a férfi veszélyes, ezért arra kérik az embereket, hogy ne intézkedjenek személyesen elfogásáról, hanem értesítsék hollétéről a rendőrséget. A körözött személy 29 éves, 1,8 méter magas, rövid haja van és esetleg szakállt visel, a homlokán pedig egy heg látható. Testalkata átlagos.A baden-württembergi rendőrség szerda este közölte, hogy a strasbourgi merényletet követően éjszaka is bevetésen lesz. A svájci szövetségi rendőrség pedig fokozott ellenőrzéseket jelentett be az alpesi ország északi, Franciaországgal és Németországgal közös határán.Édouard Philippe francia miniszterelnök bejelentette, hogy a napokban 1300 katonával megerősítik a terrorizmus elleni, Sentinelle fedőnevű műveletet, amelyet a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége ellen 2015 januárjában elkövetett dzsihadista támadás nyomán indítottak.A Chérif Chekatt néven azonosított merénylő a dpa német hírügynökség információi szerint észak-afrikai gyökerekkel rendelkező francia állampolgár. A párizsi főügyész, Rémy Heitz szerint a gyanúsított Allah akbart (Allah hatalmas) kiáltott a kedd esti merénylet elkövetésekor egy karácsonyi vásár közelében. A támadónál kézifegyver és kés volt, ezekkel támadt rá az emberekre. A lövöldözésben tizenketten sebesültek meg, közülük hatan válságos állapotban vannak. A francia hatóságok korábban három halottról adtak hírt, a párizsi főügyész pontosította az információkat: ketten haltak meg, egy ember pedig az agyhalál állapotában van.Az elkövető szökésben van, utána hajtóvadászatot indítottak.Chérif Chekatt hosszú bűnlajstrommal rendelkezik: Franciaországban, Németországban és Svájcban összesen 27 alkalommal ítélték el köztörvényes bűncselekményekért. Feltételezések szerint a merénylő a börtönben radikalizálódott.