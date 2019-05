Szakértők: átrajzolhatja a világpolitikát az északi sarkkör felmelegedése

Frank Tibor Amerika-szakértő úgy véli, hogy a térség erőforrásaiért folytatott versenyben az Egyesült Államok lemaradt. Bevált eszköze, a szankciós politika nem fog eredményt hozni, ugyanis nem tudja megállítani Oroszország terjeszkedését a sarkkör felé - tette hozzá. Az amerikai politika tévedésének nevezte azt is, hogy nem működnek együtt más nagyhatalmakkal, illetve, hogy Kínát ezen a téren is háttérbe akarják szorítani. Véleménye szerint a sarkkörért vívott verseny fegyverkezésre ösztönözheti az érintett országokat, és enyhébb formában a hidegháború kiújulását sem tartja elképzelhetetlennek.



Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy az északi sarkkör iránt Kína is egyre jobban érdeklődik. A távol-keleti országnak ráadásul - mint mondta - pénze is van a szükséges fejlesztésekhez, a Jeges-tengeren pedig az eddigieknél jóval rövidebb kereskedelmi útvonalakat tervezhet. Oroszországnak a jégtakaró alól kikerülő ásványkincsek ellenőrzése mellett az északi hajóforgalom ellenőrzése jelenthet új lehetőséget, Moszkva ezért is terjeszkedik a kontinentális talapzaton - tette hozzá.



A szakértő a legértékesebb lehetőségnek a Föld teljes készletének harmadára becsülhető gáz- és olajkészletet nevezte, de hozzátette, hogy a NATO elkésett a sarkköri stratégia kidolgozásával, miközben Oroszország katonai fejlesztésekkel is terjeszkedik északon.