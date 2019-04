Tömegbaleset Kaliforniában, a rendőrök szerint az elkövető szándékosan hajtott a tömegbe

A San Franciscó-i öbölben fekvő Sunnyvale-ban történt szándékos balesetnek halálos áldozata nincs, de nyolc sérültet kórházban kezelnek. Egyikük, egy 13 éves kislány súlyos agysérülésekkel kómában fekszik.



A baleset még csütörtökön este történt, de a rendőrség csak pénteken tájékoztatott róla. Az elkövetőt azonnal letartóztatták, és pénteken már bíróság elé is állították a Santa Clara-i megyei bíróságon.



A 34 éves Isaiah Joel Peoples nem mutatott megbánást. A rendőrség közlése szerint tettét az motiválta, hogy a járdán sétáló emberek ázsiaiak voltak, és azt gondolta róluk, hogy muszlim hitűek. Több rendbeli gyilkossági kísérlet miatt emelnek vádat ellene. Jay Boyarski helyettes ügyész szerint a vádpontokat gyűlölet-bűncselekménnyel is kiegészíthetik. Boyarski szerint Peoples akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.



Sunnyvale polgármestere, Larry Klein közleményben ítélte el a történteket. "A mi közösségünk egységesen lép fel a gyűlöletből fakadó erőszakos cselekmények ellen" - fogalmazott a polgármester. Majd hangsúlyozta azt is, hogy a város büszke a közösséget gazdagító etnikai és vallási sokszínűségére, és ezen semmi sem változtathat.



Phan Ngo, a város rendőrfőnöke sajtótájékoztatóján közölte: folyik a nyomozás, a rendőrség azon igyekszik, hogy részletesen feltérképezze az elkövető személyét és hátterét. Mint mondta: Peoples 2005-ben és 2006-ban Irakban teljesített katonai szolgálatot, és azóta többször is kezelték őt poszttraumás stressz szindrómával.