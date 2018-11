Washington elítéli Oroszország agresszív akcióját

Zaharova: az ENSZ BT tagjainak nem volt bátorságuk az orosz kérés alapján megvitatni az eseményeket



Oroszország sajnálattal vette tudomásul, hogy az ENSZ BT tagjainak nem volt bátorságuk az orosz kérés alapján megvitatni a Kercsi-szorosnál november 25-én történt eseményeket - mondta hétfőn este Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Rosszija 1 televízióban.



Az egyik műsorban a szóvivő úgy fogalmazott: "ahogy ez a drámai helyzet veszélyes fordulatot kezdett venni, Oroszország rögtön az ENSZ BT elnökéhez fordult a testület rendkívüli ülésének összehívására". Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna is elküldte az eseményekkel kapcsolatos saját anyagai alapján az ülés összehívására vonatkozó kérését, bár - tette hozzá Zaharova - az az ország nem tagja a BT-nek.



"Legnagyobb sajnálatunkra - ahogy ottani képviselőnk is mondta, az Egyesült Államok és más nyugati államok nem kis befolyására - az ENSZ BT tagjaiban nem volt annyi bátorság, hogy eleget tegyenek az orosz kérésnek, s hogy az ülés napirendjére annak a megvitatását tűzzék, mi is történt (az előző napon) az orosz területi vizeken" - hangsúlyozta Zaharova, hozzáfűzve: "sajnos azt a kérést teljesítették, amely az ukrán levélen alapult, s mi nagyon is jól tudjuk, hogyan jön létre az úgynevezett szolidáris többség".



Az ENSZ BT rendkívüli ülését orosz és ukrán kérésre hívták össze. Oroszország azzal a hivatkozással kérte az ülés összehívását, hogy Ukrajna szerepvállalását vitassák meg. Moszkva szerint ugyanis "Ukrajna sértette meg az Orosz Föderáció határait". Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország azonban - a BT-tagok többségével együtt - leszavazta az orosz javaslatot, elutasította azt az orosz állítást, hogy Kijev sértette volna meg Oroszország szuverenitását.



Az amerikai ENSZ-nagykövet a hétfői ülésen leszögezte: a nemzetközi közösségnek el kell ítélnie ezt az orosz "arrogáns cselekedetet". Ukrajna ENSZ-nagykövete arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy foganatosítson újabb szankciókat Oroszországgal szemben, "beleértve Oroszország Azovi-tengeri kikötőit".



Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban ukrán tengerészek sebesültek meg. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták. Az ukrán vezérkar szerint 23 ukrán tengerész esett fogságba az incidens során.



Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva tovább haladtak a szoros felé, ahol viszont az áthajózáshoz orosz engedélyre van szükség.



A történtek nyomán Petro Porosenko ukrán elnök szerdától hadiállapotot vezet be, amely az ukrán jogban a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot.

Washington elítéli Oroszország agresszív akcióját - szögezte le közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: az amerikai kormány azt követeli Moszkvától, hogy "szolgáltassa vissza a foglyul ejtett ukrán hajókat és legénységüket, tartsa tiszteletben Ukrajna szuverenitását és területi sérthetetlenségét a nemzetközileg elismert határok között, beleértve az ukrajnai fennhatóságú vizeket is".Mike Pompeo közleménye felszólította Oroszországot arra is, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, továbbá ne zavarja vagy ne akadályozza az ukrán tengerhajózást a Kercsi-szorosban. "A nemzetközi béke és biztonság érdekében Oroszországnak azonnali hatállyal fel kell hagynia törvényellenes magatartásával és tiszteletben kell tartania valamennyi állam hajózási- és szabadságjogait" - olvasható a kommünikében.Hétfőn, helyi idő szerint délután, az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülésén Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet ítélte el a kercsi incidenst. "Oroszország durván megsértette a szuverén Ukrajna területi épségét" - fogalmazott Haley, és azt hangoztatta, hogy a nemzetközi közösségnek el kell ítélnie "az arrogáns orosz cselekedetet". Az diplomata leszögezte továbbá: bár Donald Trump elnök többször is elmondta, hogy Washington kedvezően áll hozzá az Oroszországgal fenntartott normális viszonyhoz, de "az ilyen törvénytelen akciók ezt lehetetlenné teszik". Haley arra is figyelmeztetett, hogy "az ilyen jellegű orosz terjeszkedés csak ront a helyzeten".A BT rendkívüli ülését Ukrajna és Oroszország egyaránt kérte, Moszkva azonban Ukrajna szerepvállalását kívánta volna megvitatni, az orosz kérelem indoklása szerint ugyanis "Ukrajna sértette meg az Orosz Föderáció határait". A BT-tagok többsége azonban leszavazta az orosz javaslatot, Oroszország mellett csupán Kína, Bolívia és Kazahsztán állt ki. A BT-ülésen egyébként az Oroszországot és az Ukrajnát képviselő ENSZ-diplomaták éles szópárbajba keveredtek egymással. Dimitrij Polanszki, az orosz helyettes ENSZ-nagykövet azt bizonygatta, hogy Moszkva csupán a Kercsi-szoros hajózhatóságát akarta biztosítani az orosz határok mentén, Volodimir Jelcsenko, Ukrajna ENSZ-nagykövete viszont azzal vágott vissza, hogy Oroszországnak a Krímnél nincsenek határai, csak - ahogyan Jelcsenko fogalmazott - "átmenetileg megszállt területei", amelyek 2014-ben történt bekebelezését a nemzetközi közösség nem ismerte el.Amerikai elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán vita elmérgesedése és Mike Pompeo, illeve Nikki Haley állásfoglalása a G20-as országcsoportnak a hét végén, Argentínában tartandó csúcsértekezlete előtt történt. A csúcsértekezleten Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan megbeszélést folytat egymással. Donald Trump hétfőn újságíróknak csak annyit mondott a kercsi incidensről, hogy "nem tetszik" neki, ami Oroszország és Ukrajna között történik.