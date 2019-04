WikiLeaks: száműzhetik Assange-ot az ecuadori nagykövetségről

Napokon belül eltávolíthatják Ecuador nagy-britanniai nagykövetségéről Julien Assange-ot, a WikiLeaks oknyomozó portál alapítóját - áll a WikiLeaks mikroblog-bejegyzésében, amelyet az ecuadori külügyminisztérium "híresztelésnek" nevezett.



Második napja tüntetnek kisebb tüntető csoportok ecuadori nagykövetség előtt, az épület körül pedig szemtanúk és sajtóbeszámolók szerint a londoni rendőrség megerősítette az őrizetet, miután csütörtökön a WikiLeaks magas rangú ecuadori tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte, hogy "napok, vagy akár órák múlva" száműzhetik Assange-ot a diplomáciai képviseletről.



Egy következő bejegyzés ezt később megerősítette, azt állítva, hogy egy másik magas rangú forrás is alátámasztotta Assange állítólagos eltávolítását.



Csütörtökön az ecuadori külügyminisztérium közleményben ezt valótlannak nevezte, hozzátéve, hogy nem kíván rá reagálni.



Egy másik, magát megnevezni nem kívánó magas rangú tisztségviselő azt mondta azonban, hogy Lenin Moreno ecuadori elnök, noha a WikiLeakset okolja az ellene felhozott korrupciós vádak miatt, azt mondta, hogy nem született döntés Assange elküldéséről. A Morenót ért gyanúsításokat az ecuadori médiumok is leközölték. Az elnök a maga részéről azt rótta fel a WikiLeaksnek, hogy lehallgatta a személyes hívásait. A WikiLeaks cáfolta Moreno szavait, hozzátéve, hogy a korrupciós vádakról csak akkor számolt be, amikor a latin-amerikai ország törvényhozása már vizsgálatot kezdeményezett miatta.



Elemzők úgy vélik, Moreno szavai feszültségre utalnak a WikiLeks-alapító és Quito között.



A londoni rendőrség közleményben jelentette be, hogy az Assange elleni letartóztatási parancs továbbra is érvényben van, és azt végre fogják hajtani, ha a WikiLeaks alapítója elhagyja a nagykövetség épületét.



2015-ben a hatóság megszüntette a nagykövetség körüli 24 órás őrséget, Assange megfigyelésére pedig egy "álcázott" megoldást választott. Szemtanúk szerint azonban most ismét több rendőr veszi körül az épületet. A rendőrség közleményben tagadta, hogy változtattak volna az eljáráson.



Assange 2017-ben ecuadori állampolgárságot is kapott, Moreno azonban tavaly is jelezte akkori nyilatkozatában, hogy ő maga sosem értett egyet a WikiLeaks vezetőjének tevékenységével, Assange tartózkodását a nagykövetségen pedig "örökölt problémának" jelezte.



Assange 2012-ben kérte Ecuador menedékjogi oltalmát, mert attól tartott, hogy ha Nagy-Britannia kiadja Svédországnak, ahol szexuális erőszakkal vádolják, a svéd hatóságok kiadhatják őt az Egyesült Államoknak. Itt ugyanis, a titkos amerikai diplomáciai iratok tömeges kiszivárogtatása miatt szintén bírósági eljárás indulhat ellene.