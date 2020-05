Maszkokat ajándékozott az Operettszínház egy gyermekkórháznak

Újabb védőeszközök készültek a teátrum jelmezkészítő műhelyében, melyeket ezúttal a fővárosi Madarász utcai gyermekkórház számára ajánlottak fel.

A Budapesti Operettszínház főigazgatója, Kiss-B. Atilla ezer darab maszkot ajándékozott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegének.

A megmaradt jelmezanyagokból készített arcvédőket az intézet egészségügyi dolgozói, az ott gyógyuló gyerekek és kísérőik kapták.

Az adományt Fekete Ferenc orvosigazgató és Sült Tamás Péter sebész főorvos vette át.

Kiss-B. Atilla főigazgató az ezer darab maszk átadásakor hangsúlyozta, hogy a művészetnek és a művészeknek alap hitvallása az, hogy adjon.

„Mi az embereknek szellemi és lelki táplálékot adunk mindig, minden időben, még ebben az megváltozott élethelyzetben is. Rugalmasan igazodva a kialakult lehetőségekhez, online felületeinken teszünk közzé olyan tartalmakat, melyeket művészeink home office üzemmódban hoznak létre. Több tízezer Facebook-követőnk igazolja mindig, hogy mennyire fontosak lelki egyensúlyuk számára ezek a kisfilmek. Most viszont újabb módját találtuk ki annak, hogy adhassunk. Jelmezkészletünkből visszamaradt textíliákból szabászaink és varrónőink Somfai Péter műszaki igazgató ötlete alapján és Jenei Petra jelmeztárvezető felügyelete alatt védőmaszkokat varrtak, elsősorban dolgozóink számára, viszont sokkal többre is van kapacitásunk. Így a létrejött többletből most mintegy ezer maszkot nyújtunk át a Heim Pál Gyermekkórház részére, szimbolikus gesztusként is, ezzel igyekezvén kifejezni hálánkat és nagyrabecsülésünket az egészségügyben dolgozók fáradhatatlan munkája iránt” – mondta el az igazgató.

Sült Tamás Péter sebész főorvost két évtizedes kapcsolat fűzi az Operettszínház tagjaihoz, számos kiváló művész gyermeke gyógyult meg a kezei alatt, akik a Madarász utcai gyermekkórházra ma is szeretettel emlékeznek vissza. Köszönőbeszédében méltatta azt az emberi megnyilvánulást, mellyel a színház tagjai a saját kezük munkájával tartották fontosnak segíteni a gyermekkórházat a járvány idején, majd kiemelte:

ez már túlmutat a közös szimpátián az Operettszínház és a gyermekkórház között, ez ma az emberi megnyilvánulása az összetartozásnak.

Fekete Ferenc orvosigazgató megköszönte ezt a nagyon szép gesztust, úgy fogalmazott: saját készítésű adományával az Operettszínház nemcsak a kultúráért tesz kimagasló erőfeszítéseket, hanem a bajban példamutató összefogással támogatja az egészségügyet.