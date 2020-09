A békebeli időkbe kalauzolnak a Délvidék Házban

A trianoni diktátumot követő veszteségek és az ország szétszakításának főbb eseményeit, valamint a békebeli Magyarország hétköznapjait is láthatjuk egyben Szegeden. A Trianon Múzeum tárlata érkezett a Délvidék Házba.

Mintha az 1938-40-es évekbeli Magyarországon járnánk a Délvidék Házba belépve Szegeden. Pénteken nyitották meg a Békés revízió magyar hétköznapjai 1938-1940 című kiállítást, amit a Trianon Múzeum állított össze. Korhű tárgyak mutatják meg, hogy milyen volt akkor egy kávéház, milyen öltözékek és művészeti alkotások voltak divatban, vagy éppen milyen papír írószer termékeket lehetett vásárolni.

Emellett tablókon konkrét számadatokkal illusztrálva láthatók a trianoni diktátumot követő veszteségek és az ország szétszakításának főbb eseményei. Megismerkedhetünk az 1919-1938 közötti revizionista mozgalmak kialakulásával és a revíziós sikerekkel.

– A magyar kultúra és irodalom kiteljesedésének korszaka volt. Különböző sajtótermékeket is láthatunk, például a Nyugatot, mely vezető szerepet töltött be. De ott van az arra reagáló Szép szó és a Válasz is. Ebben a korban vált népsporttá a foci, szociológiai munkák utalnak rá, hogy ez a külső kerületekben és a falvakban élő, szegény, munkás fiatalok játéka volt kezdetben. Emellett a filmvilág is csodálatos darabokat produkált, a csúcs ‎Szőts István filmje, az Emberek a havason volt – részletezte a megnyitón Marjanucz László történész.

Hozzátette, a nemzet emelkedett ekkor, hiszen egyre erősebb volt a gazdaság, amely által stabilizálódott a fizetések értéke és a nyugdíjak is értékállók voltak. A történész szerint a múzeum újfajta látásmóddal igyekszek megmutatni a érdeklődőknek a békebeli Magyarország hétköznapjait.

Haág Zalán önkormányzati képviselő (KDNP) felidézte, a revízió éveiben 20 százalékkal csökkent az öngyilkosságok száma az 1938 előtti adatokhoz képest. Beszélt arról is, hogy 1939-ben tartottak először titkos szavazással zajló választást az országban, amikor a kormánypárt háromnegyedes többséget szerzett, erre korábban nem volt példa. Megjegyezte, 1938-ban a felvidéki, 1939-ben a kárpátaljai, míg 1940-ben az erdélyi magyarok számára visszaállt a Trianon előtti folytonosság.