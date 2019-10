A besenyőktől ered az ö-zés?

P. Tóth Mihály vásárhelyi olvasónkat régóta foglalkoztatja, miért ö-znek vásárhelyen az emberek és 20-30 kilométerrel távolabb már miért nem él ez a nyelvjárás. Olvasta Kenéz Sándorral készített cikkünket, ezután kereste meg szerkesztőségünket. Feltételezése szerint a besenyőkhöz van köze az ö-ző nyelvjárásnak.

P. Tóth Mihály hódmezővásárhelyi mezőgazdasági mérnök. Gimnazista korától érdekli a helytörténet. Az ö-ző beszéd is szívügye. – 300 éve élnek itt az őseim. A szépapám református lelkész volt, a nagyapám malomtulajdonos. Szeretnék Vásárhelyről minél többet megtudni. Örökségünk a „vásárhelyi nyelv” is. Mindig is érdekelt, hogy honnan ered. Amikor a Paks környékéről származó sógorommal jó 20 éve megismerkedtünk, azt mondta, hogy mi, vásárhelyiek, nem is beszélünk rendesen ö-vel. Hallanám a madocsaiakat! Tényleg jobban ö-ztek, pont úgy, mint an­­nak idején a mi nagyszüleink. Nincs benne rontás, nem keverik az e-t az ö-vel. A két dia­lektus keveréséből keletkezik ugyanis a „Rózsa Sándor effektus”, amiről Kenéz Sándor is nyilatkozott. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban Hofi Géza paródiája is rávilágított a lényegre… – emelte ki a férfi.

A Nyikó mentén az igen igön

P. Tóth Mihály régóta kutatja az ö-zés eredetét. Kíváncsi, miért van az, hogy például Vásárhelyen vagy Makón ö-vel beszélnek, de Szentesen már nem. – A Kárpát-medence szinte minden régiójában jártam. Erdélyben Nyikó menti falvakban is éppen úgy ö-znek, mint Hódmezővásárhelyen. Náluk is az a helyzet, mint minálunk, hogy 30 kilométerrel arrébb már egészen más a nyelvjárás. Ott is ugyanilyen nyelvszigetek alakultak ki. Ha elmegy a vásárhelyi ember Nagykanizsára, Nemespátróra, Kiskanizsára, hasonló beszédet hall, mint itthon. A Temes megyei Magyarszentmártonon például még az igent is igönnek mondják, mint régen vásárhelyi eleink.

A besenyők a megoldás kulcsai?

P. Tóth Mihály a madocsai lá­­­togatása előtt igyekezett mi­­nél többet megtudni a Tolna megyei faluról. – Madocsát hajdan besenyők lakták, erről többek között a helyi lelkész feleségével is be­szélgettünk. Majd nem sokkal később, teljesen véletlenül, a kezembe került egy könyv mel­­lékleteként egy térkép A Kárpát-medence a magyar honfoglalásig – Politikai és területi viszonyok címmel. A térképen a besenyők szálláshelyei is fellelhetők. Ezeken a területeken ma mindenhol ö-vel beszélnek!Vagyis a feltételezésem szerint mi, vásárhelyiek is a besenyők nyelvét őrizzük. Hozzáteszem, az ősmagyar nyelv, a nyelvújítás előtt sokkal ö-zőbb volt, mint most. Idézzük csak fel a Halotti beszédet, vagy a Szarvasi tűtartón olvasható szöveget – mondta P. Tóth Mihály.

– A besenyők kipcsak török nyelvet beszélő rokon nép voltak. Több könyvet is olvastam róluk. A Kárpát-medencében napjainkban mintegy 100 te­lepülésen ö-znek. Vásárhely egy sziget közülük. Erről nyelvészekkel is beszélgettem. A témát továbbvisszük, már irodalmat is kaptam hozzá – tudtuk meg. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a nyelvészek is, nagyobb figyelmet fordítanak erre a területre.