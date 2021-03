Bodnár György fodrász ötven esztendő után vett búcsút a Szegedi Nemzeti Színháztól

Napra pontosan fél évszázadnyi munka után végleg nyugdíjba vonult Bodnár György, a Szegedi Nemzeti Színház fodrásza. A csupa szív, közvetlen, vidám és figyelmes hajszobrász egész munkásságát a szeretet hatotta át.

– A házastársam, a szeretőm, a családom, az örömöm, a bánatom, a mindenem volt a Szegedi Nemzeti Színház. Csodálatos évtizedeket tölthettem itt, amiért nagyon szerencsésnek érzem magam – mondta Bodnár György fodrászszékében üldögélve a tükör előtt, amely színművészek, táncosok és kórustagok százainak mosolyát őrzi. Mosolyokat, amelyeket ötven esztendő során arcukra csalt hajkölteményeivel. Mellette hatalmas bőröndben dedikált fényképek sokasága várta, hogy gazdájukkal végső búcsút vegyenek a szeretett műhelytől.

Mindent a szépségért

A hajszobrász 1971. március 1-jén, mindössze 17 évesen állt munkába a teátrumban, amelynek nézőként állandó, lelkes látogatója volt.

– Nem érdekelt az iskola, nem is fejeztem be. Minden vágyam az volt, hogy színházi fodrász lehessek. A szakma minden fortélyát itt tanultam. Bár hajat soha nem vágtam, csodálatos hajkoronákat készíthettem. A legfőbb célom mindig az volt, hogy a művésznők gyönyörűnek érezhessék magukat. Néha persze ez apró konfliktusokat szült a tervezőkkel, de úgy éreztem, beleszakad a szívem, mikor esetleg azt láttam, hogy nem érzik jól magukat a bőrükben – vallotta meg. A fodrászat mellett az évek során a sminkelés fortélyait is kitanulta, sőt a színpadon is feltűnt. Elmondása szerint

püspöktől a kurtizánig játszott mellékszerepeket, fél Európát bejárta a társulattal.

Adok-kapok szeretet

Legszebb emlékei között említette, mikor pályakezdőként Dajka Margit színművésznő karon fogta, és bevitte magával a női öltözőbe azzal a felkéréssel, hogy fonja be a haját.

– Akkor még nem szívesen láttak a női öltözőben, de ott megváltozott valami. Vicces, hogy egykor nem engedtek be, később pedig már nem akartak kiengedni. Szerintem egyszerűen megszerették a lényemet és a munkámat – mesélte, majd egy másik meghatározó élményeként a Gobbi Hildával történt találkozását említette.

– 44 évig dolgoztam a Szegedi Szabadtéri Játékokon is, és bevallom, imádtam a színművészek körül sürgölődni. Mikor Gobbi Hilda a János vitézben játszotta a boszorkányt, én minden alkalommal mosolyogva nagyot köszöntem neki, mikor megláttam. Aztán egyik este, és onnantól kezdve minden este lejött hozzám a pincébe, és adott egy puszit a homlokomra, miközben azt mondta: „szervusz, kisfiam” – idézte fel.

Lélekben marad

Barnák László főigazgató ajándékkal kedveskedett Bodnár Györgynek nyugdíjba vonulása alkalmából, akinek szorgalmát, lelkiismeretes munkáját és hűségét méltatta. A társulati búcsúztatót a járványhelyzet nem tette lehetővé.

– Nagyon jólesett, hogy a fő­­igazgató gondolt rám. Jól is van ez így, hiszen annak idején egyedül jöttem be állásért, és most egyedül távozom. Remélem, hogy nem csak a kilóimmal gyarapítottam a színház súlyát. Az biztos, hogy mindig szeretettel dolgoztam, és nincs hiányérzetem. Átadom a stafétát a fiataloknak. Örökös mesterként a képem itt marad a falon, úgyhogy lélekben mindig itt leszek. Az emlékek és a barátságok jönnek velem, ahogy a színház iránti szerelmem is, amely sohasem fog elmúlni – mondta mosolyogva, majd szerető gondossággal kulcsra zárta a fodrásztár ajtaját.