A vízhiány égető problémájáról tanácskoztak

Vízválasztó – válaszd a vizet címmel szakmai és ismeretterjesztő fórumot szervezett a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke. A projekt elsődleges célja, hogy megoldásokat keressen és kínáljon a klímaváltozás és a helytelen tájhasználat okozta problémára.

A fórum résztvevői közt voltak intézményvezetők, geológusok, ökológusok, gazdálkodók, akiknek nagy a vízigényük, lakossági érdeklődők és az Agrárminisztérium képviselőjét is meghívták, de nem tudtak megjelenni. A fórum eredményeiről Nagyné Törő Krisztina, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület képviselője, a Vízválasztó projekt vezetője számolt be, aki elmondta, hogy végre elkezdődött egy beszélgetés, ami reményeik szerint elősegíti a probléma orvoslását, mert hiszen nagyobb a baj, mint hinnénk.

– Már tapasztalható a vízhiány, Jászszentlászlóról Toldi Csaba képes beszámolóval bizonyította, hogy óriási az aszálykár, és alig van víz a település környékén. A városi ember ezt annyira még nem érzékeli, hogy milyen katasztrofális a helyzet, de ha kimegyünk terepre, láthatjuk, hogy a gabona és takarmánynövények nem nőnek meg és be sem érnek – tette hozzá Nagyné Törő Krisztina.

A vízhiány okozta károknak más hatásai is megmutatkoznak, például a zöldségek, gyümölcsök áraiban.

A probléma feltérképezése mellett azonban a megoldásra is fókuszált a rendezvény. Az előadások végén kötetlenebb formában folytatódott a beszélgetés, amelybe a közönség soraiban ülők is bekapcsolódhattak. A szakemberek és az érintettek abban egyetértettek, hogy a tájhasználaton kellene változtatni és prioritást hagyni a víznek. Ahol felgyülemlik, ott megtartani és hozzáigazítani a gazdaságot, akár halastavak kialakításával, illetve olyan gyümölcsösök létesítésével, amelynek nem árt a víz. Ezenkívül a csatornarendszer és a zsilipek használatával érdemes szabályozni a nedvességet, árvíz esetén a felesleget szétosztani. Az is szóba került, hogy a szándék meglétén kívül léteznek már különböző geoinformatikai eszközök is, amelyek segítségünkre lehetnek, és nem utolsó sorban megfelelő jogi háttérre is szükség volna a megoldások gyakorlatba való átültetéséhez.