Hegedűs Tünde nagyban gondolkodik – Fotók

Több száz külhoni magyar festőművészt hívott közös alkotásra, miközben művészeti fesztiválokat szervezett 7-8 ezer ember részvételével, a Feketesas utcában pedig nemzetközi szintű galériát nyitott. Mindezt Hegedűs Tünde érte el Szegedről, akinek tehetsége az akril, vászonképekben, a bronz kisplasztikákban és a városi díszpolgári emlékéremben is ott van, ráadásul tervei alapján szökőkút is készült már hazánkban. Hamarosan hotelek faláról köszön vissza Tünde munkája.

Szarvason, Szegeden, Budapesten, Marosvásárhelyen, Belgiumban, Dániában, Koppenhágában, Olaszországban, Japánban és San Diegóban is láthatóak voltak már a szegedi festő- és szobrászművész, Hegedűs Tünde alkotásai.

Ő volt az a szakember, aki a Panoráma Világklubba is bevitte a művészetet, és ezáltal összefogta a világ minden pontján alkotó magyarokat. 250-300 művészt sikerült csokorba fognia, akikkel rendszeres kapcsolatban volt és van ma is. Többször készítettek közös műveket is.

Összefogta a külhonban alkotó magyarokat

Egyik ilyen volt az I. világháború centenáriumára készült alkotás. Tünde ugyanis arra kérte a művészeket, hogy készítsenek portrékat, így volt, aki boldog gyermeket, volt, aki szép nőt, volt, aki hajléktalant, és volt, aki időst festett meg. Eközben a szegedi művész egy több méteres ponyvára monokrómban egy jelenetet festett meg, melyben a katonák a temetőt lövik, ezzel a háború értelmetlenségét szimbolizálta.

Mivel Tünde tagja egy párizsi művészegyesületnek is, melynek galériája hatalmas kirakattal rendelkezik az utcafrontra, ezért ott állította ki a műveiket. De nem akárhogy. A portrék harmonikaként álltak össze, majd azokat egyenként rányitotta a háborús jelenetre, mindezzel a háború elutasítását jelképezve.

Nemcsak a kiállítás módja volt egyedi, hanem az is, ahogyan a portrék összegyűltek, ugyanis Tünde barátja kerékpározik, ezért ő vállalta azt, hogy kétkerekűjével bejárja Európában a világháborús pontokat és ott összegyűjti a képeket, amiket végül Párizsban, az Eiffel-torony lábánál adott át a szegedi alkotónak.

Nem véletlen az, hogy évekkel ezelőtt Hegedűs Tünde kiérdemelte a Világ Magyarságáért művészeti elismerést és a World Peace Maker Projekt magyarországi egyedüli művész béke nagykövete címet.

Lapunknak adott interjújában elmondta, a világháborús jelenethez hasonló méretben készült egy másik ponyvás kép is. Ezen a 7 méter hosszú anyagon egy fás utcarészlet látható, benne számos magyar motívummal, mint például a székely kapuval, a templommal, a léces kiskapuval és a gémeskúttal. Azonban a fák lombjában és a földön is lyukakat hagyott, amelyekbe a külhoni magyar művészek festettek virágokat az évente megrendezett 7-8 ezres részvételű fesztiváljaikon. Minden virág alatt ott az alkotó neve, és az is, hogy melyik országban él, így például Brazília, Argentína, Kanada, Német­ország és Ausztria is feltűnik. Ma már 200 virág színesíti Tünde művét.

Méterekben mutatja meg belső világát

Ahogyan az a beszélgetésünk alatt bemutatott képekből is kiderült, Tünde nagyban adja át a saját belső érzéseit, de nem is lehetne másfél méternél kisebb vászonra, táblára ráhelyezni azt a lelkületet és szeretet, ami belőle árad. Bár mindig a megrendelők kérésének tesz eleget, mégis mind­egyik alkotása tükrözi a lelkét.

Azt mondta, nincs magyarázat arra, hogy miért több méteresben fest meg, egyszerűen úgy érzi, hogy Szeged látképe is 5 méteresben néz ki jól, ezért is készítette el ekkorában a Novotel tetejéről.

Láttunk nála egy hatalmas mamutfenyőt ábrázoló képet is, természetesen igen méretes festmény lett ez is, mely annyira megtetszett egy hazai szállodának, hogy arra kérték, működjön közre a stílusváltásukban, és fessen olaszországi növényeket a recepció 7 méteres falára. Egyébként nem ez az első, hogy szállodának fest, Ausztriában például egy síhotel homlokzati falán köszön vissza a vendégekre Tünde freskója.

Lapunknak beszélt arról is, hogy a járványhelyzet a művészvilágban is megálljt parancsol, így ha nehezen is, de az éves amerikai kiállításáról, a művésztalálkozókról, a bemutató eseményekről és a 7-8 ezres fesztiváljukról is le kellett mondani, sőt, a Feketesas utcai szalonja is hónapokon át zárva volt.

Nemrégiben azonban újrafestette az egész műhelyt, miközben falfestési technikáját is továbbfejlesztette. Az egyik szoba falára fehérben, aranyban és kékben a Kárász utca sarkát festette meg, sőt kidolgozott egy 3D-s technikát is.

Utóbbi a minimalista stílusú lakásban igazán jól tud mutatni, hiszen ezeket a falakkal egyszínűre, leg­inkább fehérre festi, és minden napszakban az árnyékok által más képet mutatnak.

Mint mondta, komoly veszteséget okozott neki a járvány, de ezekkel az új technikákkal, témákkal sikerül pótolnia a hiányt. Hangsúlyozta, az elmúlt években vitte a lendület, folyamatosan szervezett és segített, nem gondolkozott azon, hogy mit alkosson, így a végén már elhanyagolta magát, azonban a Covid alatt visszatért önmagához, saját művészetéhez. A falfestést mellett ruhafestéssel is elkezdett foglalkozni, így szebbnél szebb farmerkabátot készített már, nem véletlen, hogy van olyan vásárlója, aki bár nem veszi fel, de a 40 fokban is magával viszi a kabátot, mert annyira a szívéhez nőtt. Sőt, már az unokái az általa festett kabátban járnak óvodába.

Persze a vászonra is fest mindeközben, szintén egy hotel megrendelését teljesíti több méterben. Régi fényképek kerültek elő a hotelről, amit most átalakítanak, viszont a legelső formáját szeretnék megőrizni Tünde keze munkája által szépiában a falakon.

Újdonság az is, hogy életem utazása című képet is lehet tőle rendelni, ennek lényege az, hogy egy személy eddigi életének legfontosabb helyszíneit festi rá egy vászonra.

A mérnök és bankár szegedi művész

Hegedűs Tünde életében egyébként már születése óta jelen van a művészet, aminek a szeretetét nagyapjától örökölhette, aki szintén festett. Gyerekkora óta jellemző rá, hogy mindent átalakít a környezetében, így például már fiatalon varrt, festett, gyurmából figurákat készített. Belső késztetést érez arra, hogy a művészetet megjelenítse a világ minden szegmensében. Kiemelte, minden arról szól, hogy a hétköznapokat sokkal tartalmasabbá, értelmesebbé tegye a művészettel, de nemcsak saját számára, hanem azoknak is, akik ebben a környezetben élnek, így például az általa festett kabátok viselőinek is.

Egyébként a művész élelmiszeripari okleveles mérnök- és bankárdiplomával is rendelkezik, az élete során inkább a második szakmájában helyezkedett el. 10 évig a banki szektorban dolgozott, majd annyi megrendelése volt és annyi felkérése tárlatokra, hogy végül saját pénzügyi céget hozott létre, ami mellett a művészettel is tud foglalkozni. Tünde tehetsége az akril, vászonképekben, a bronz kisplasztikákban és a városi díszpolgári emlékéremben is ott van, ráadásul tervei alapján szökőkút is készült már hazánkban.