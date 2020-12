Igazán különleges módon telelnek a rákosi viperák

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A saját bőrünkön éreztük december első hetében, hogy nem esne rosszul a téli álom, ezzel így vannak bizonyos állatfajok is. A vadasparki fajok több kontinens eltérő éghajlatú élőhely állatvilágát képviselik. Van, amelyik úgy alkalmazkodik a téli hideg, táplálékhiányos időszakhoz, ahogy a téli nyugalomba vonul. Ekkor többet alszanak a medvék, a görög teknősök is beássák magukat telelődombjukba, és a ritka és veszélyeztetett rákosi viperák is elfoglalják téli szállásukat a kültéri terráriumukban.

Speciális menedékük nem más, mint egy, a talajba ásott hosszú, egyes részeken kiszélesedő cső.

Azt, hogy a kígyók rendben felkészültek-e a télre, Halpern Bálint, a Rákosivipera-védelmi Központ biológus szakembere ellenőrizte csőkamera segítségével a napokban a vadasparkban. Mindent rendben talált, mind a három vipera rendben elfoglalta a „telelőcsövet”.

Megírtuk: a hazai természetvéde­lem egyik sikertörténete a rá­­kosi vipera. Jóformán ki­­pusz­­­­tult, sikeres tenyésztési programmal mentették meg a szakemberek, majd visszatelepítették természetes élőhelyére. A viperafaj a Szegedi Va­­daspark gyűjteménye egyik büszkeségének számít. Mind­­össze három állatkertben látható, a szegedin kívül a budapestiben és a bécsiben.