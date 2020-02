Kenderből készültek az alkotások Alsóvároson – fotók

– Bagit fogok készíteni kenderből. Lehet, hogy kitömöm, és dísz lesz belőle. Még nem tudom… – válaszolta a hatodik osztályos Heni, amikor faggattuk, hogy milyen formát rajzolt a kenderre. Elárulta szeret ezzel az anyaggal dolgozni, de nem könnyű.

– Az alapján válogattuk össze a foglalkozás tematikáját, hogy átgondoltuk, mi mindent lehet félig előkészített kenderből csinálni – magyarázta Kulik Melinda.

Az Alsóvárosi Tájház vezetője azt is elmondta: – Találunk itt mindenféle színes kenderfonalat, illetve kender anyagot. Innentől kezdve már csak a fantáziánkra van bízva, mit alkotunk. Vannak például nagyon egyszerű konzerv dobozaink, amit miután beragasztózunk, körültekerünk színes kenderfonallal. Erre még teszünk a gyerekekkel színes díszeket, és ceruzatartó készül belőlük. Kender képet is alkotunk, amelyre pedig egy kutyát fogunk rakni. A nehezebb az, amikor a kender fonalból készítjük magát a kender képet – mutatott rá Kulik Melinda. Mint ahogyan arra is, nem véletlen a kender használata.

– Régen ebben az időszakban az asszonyok egy-egy háznál összeültek és egész nap fonták a kenderfonalakat. Ennek a tevékenységnek a bemutatása azonban kicsit nehézkes lenne. Viszont az anyag megtartásával, azzal, hogy összeülünk és alkotunk, a fonó közösségek hangulatát idézzük meg.