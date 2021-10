Költők, írók és humoristák is kötődnek Szenteshez

Izgalmas kapcsolatban áll Szentes és az irodalom: a városból számos jó tollú író származik, a humoristák „exportjában” pedig különösen erős a Kurca-parti település. De azokra is nagy hatással volt a hely, akik hosszabb vagy rövidebb időt töltöttek Szentesen: írt a városról Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula és az irodalmi Nobel-díjas Heinrich Böll is.

A város irodalmi életének kibontakozásában az első szentesi újságok töltöttek be jelentős szerepet: ezek tárcarovatában adták közre az irodalmi műveket.

A szentesi irodalom támogatói között volt a Szentes és Vidéke szerkesztőjeként Bánfalvi Lajos, aki nem csak helyet adott újságja hasábjain a verseknek, novelláknak, de elismert íróként saját műveit is közölte. Sima Ferenc pedig évtizedeken át szerkesztette a Szentesi Lapot, ahol rengeteg helyi irodalmi alkotásnak biztosított helyet. Munkáját fia, Sima László folytatta, aki a 20. század első felének kiemelkedő tehetségű sajtómunkása volt, ő honosította meg Szentesen a glossza műfaját.

Munkások, lelkipásztorok

A szentesi lapszerkesztők által felépített úton számos helyi szerző indult el, tudtuk meg Vágvölgyi Zoltán helytörténész-könyvtárostól.

– Farkas Antal proletárköltő költeményeit rendszeresen szavalták munkásgyűléseken, róla így ír Ady Endre: „A zseni, a géniusz illata csap meg, mint májusi virágos ág egyik-másik versében”. Szintén a városhoz kötődik Csajághy Gyula, a hányatott sorsú dalköltő, neki hazai és külföldi rádiókban is játszották dalait, a Zenekadémiára is meghívták. Derzsi Kovács Jenő pedig, amellett, hogy természettan-vegytan-földrajz-ének szakos gimnáziumi tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző és kórusvezető is volt, verseket is írt. Böszörményi Jenő református lelkipásztor novellaíróként írásaiban hol a szentesi emberek hétköznapjait mutatja be humorral, hol a hétköznapok tragédiáját festette megrázó erővel. Ő egyébként Móricz Zsigmonddal való barátsága révén is híressé vált. A szentesi hétköznapok visszásságait ifj. Sima Ferenc vaskos humorral átszőtt verseiben mutatta be, az alsóbb társadalmi osztályok nyomorát pedig Gulyás Pap Etelka, a szentesi karitatív mozgalom úttörője, a szegények, betegek, elesettek pártfogója jelenítette meg megrázó erővel. Ő tehetséges költő is volt, de leginkább prózai műveivel keltett feltűnést, valamint a szentesi szájhagyományt is lejegyezte. Temesváry Kriszta pedig amellett, hogy magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár volt, a két világháború között országosan elismert katolikus költőnő is volt. 1945 után elfelejtették, de posztumusz kötete Rózsa Gábor és Bucsány György jóvoltából 1991-ben újra kiadásra került – számolt be Vágvölgyi Zoltán.

A vérükben van a humor

Írói tehetségek azonban nemcsak a múltban voltak, de ma is vannak Szentesen: Magyarné Szücs Krisztina Kristin M. Furrier írói néven kezdett írni, kellemes hangvételű ifjúsági regényeivel országos elismerésre tett szert. Barát Enikő B. E. Belle szerzői néven alkot, rövid időn belül a népszerű irodalom egyik legkedveltebb hazai szerzője lett. Sebők Erika, a helyi kórház ápolónője munkája során szerzett tapasztalatait írta meg az „Egy nővér naplója” és folytatása, az „Egy nővér mindennapjai” című könyvekben. Paulovics Tamás úszóedző pedig, aki „civilben” a Krúdy Gyula Baráti Kör elnöke és versmondóversenyek díjazottja, versíróként is bemutatkozott.

Szentes és a humor pedig elválaszthatatlanul összefonódott, Badár Sándor, Szőke András, Hajdu Balázs és Kőhalmi Zoltán is a városból származik.

– A Szentesről elszármazottak két jeles tagja a Karinthy-gyűrűs humorista, Kőhalmi Zoltán, akinek két regénye is megjelent, illetve a József Attila-díjas Cserna-Szabó András novellista. Említést kell még tenni Sinóros-Szabó Györgyről is, aki eredetileg festő és lakberendező, de írói munkássága is figyelemre méltó. A második világháború szentesi történéseit is feldolgozó visszaemlékezését „Portrévázlatok” címmel adta ki a Szentes Városi Könyvtár 2016-ban – fűzte hozzá Vágvölgyi Zoltán.

Nyomot hagy maga után

Szentesen számtalan jeles író fordult meg az évek során. Volt, aki többször is visszatért a városba, de aki csak rövidebb időt töltött itt, az is megörökítette Szentest valamelyik írásában.

– Jókai Mór még kecskeméti jogászhallgató korában, társaival jött Szentesre a kaszinóbálba. 1844 februárjában néhány napot Kiss Bálint vendégségében is eltöltött itt, erről édesanyját levélben tudósította. Nem sokkal később jelent meg a „Hétköznapok” című regénye, melyben az egyik fejezet, a Jó szomszédok két szentesi parasztember viszálykodását mutatja be jóízű humorral és meghökkentő, kissé hátborzongató befejezéssel – árulta el Vágvölgyi Zoltán, aki azt is hozzátette, Jókai 1848 októberében és 1875-ben is visszatért a városba: először Kossuth Lajos toborzó körútján, majd a Szabadelvű párt képviselő-jelöltjeként látogatott a városba.

Mint a helytörténész-könyvtáros elmondta, a szabadságharc bukása után az osztrák megtorlás elől menekülő Bajza József és Vörösmarty Mihály is eltöltött néhány napot Szentesen, innen írnak leveleket feleségeikhez.

– Móricz Zsigmond 1935 októberében járt először Szentesen, két riportot készített a helyi kubikos családokkal, majd 1936 májusában, a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című darabjának bemutatóján járt itt. Móra Ferenc pedig Csallány Gáborral ápolt jó barátságot, levelezésük érdekes adalék a korabeli régészet világához és Móra személyiségének megismeréséhez – fűzte hozzá a könyvtáros.

Mint Vágvölgyi Zoltán elmondta, Juhász Gyula többször is járt Szentesen: fiatal korában nagybátyja házában töltött heteket, később pedig már érett költőként a Tóth József színházban mondott verseket. Ő is jó viszonyban volt Csallány Gáborral, vele való barátsága emlékére írta meg „A szentesi határban” című költeményét.

Nobel-díjas író is megfordult a városban: Heinrich Böll 1944 júliusában háborús sebesültként töltött három hetet Szentesen, a német hadikórházzá alakított Téli Gazdasági Szakiskolában volt a szálláshelye. Innen írta leveleit feleségének, melyekben Szentest és a város lakóit is bemutatja. A rövid ittléte is hatással volt rá, „Ádám, hol voltál?” című világháborús kisregényének harmadik fejezete Szentesen játszódik.

– Németh László író a helyi nyelvtanárral, Mátyás Sándorral ápolt élethosszig tartó barátságot, s e barátság révén látogatott több alkalommal is Szentesre. Kettejük levelezése ma már irodalomtörténeti kuriózum. Németh „Égető Eszter” című regényének egy fejezete is Szentesen játszódik – számolt be Vágvölgyi Zoltán.