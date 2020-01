Lap- és kötetbemutatóval indította az évet a VMDK a Millenniumi kávéházban

Egy független vajdasági hetilapot és egy különleges antológiát ismerhettek meg az érdeklődők a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség Szegedi Tagozatának rendezvényén.

Kókai Péter, Tőke János, Pósa Tamara és Fehér Illés voltak a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség (VMDK) Szegedi Tagozata idei első összejövetelének vendégei kedden este a Millenniumi Kávéházban. Az évnyitó rendezvényen a Családi Kör nevű független vajdasági hetilapot mutatták be az újság munkatársai, majd Fehér Illés a Mosztári esők cí­­mű verseskötet összeállításáról mesélt.

Harc a túlélésért és a függetlenségért

Elsőként Kókai Péter igazgató beszélt a lap történetéről és jelenlegi működési formájának létrejöttéről. A Családi Kör 1990 karácsonyán jelent meg, miután elődje, a Dolgozók című szakszervezeti lap a milosevici joghurtforradalom első áldozata lett. A Családi Kör tulajdonképpen az első magánosított hetilap volt az akkori Jugoszláviában. Az elmúlt 30 évtizedben sok minden változott, de függetlenségét megőrizte, 2017-ben a Szabad Magyar Szó Közéleti Fórum és a Sajtószabadság Alapítvány vette gondjaiba a lapot. Tőke János főszerkesztő ismertette a lap felépítését, tartalmát, állandó rovatait, ahol főként a vajdasági közéletről, gazdasági, mezőgazdasági, kulturális és egyéb témákról írnak, de tájékoztatást adnak a fontosabb, magyar kisebbséget is érintő szerbiai eseményekről. Tavaly újraindult internetes honlapjukról is beszámolt, ahol a korábbi számok ingyene­sen hozzáférhetőek.

Fiatalokat is felkarolnak

A Családi Kör lehetőséget ad a fiatal, pályakezdő újságíróknak is – ezt prezentálta Pósa Tamara, aki elmesélte, hogy első szárnypróbálgatásait kü­lönböző vajdasági lapoknál kezdte, mit sem törődve azok politikai beállítottságával, egészen addig, amíg el nem készítette interjúját Robert Yugo­vich­csal, a szerb maffia egykori tagjával, aki kilenc évig ült börtönben, és akit szabadulását követően először Tamara keresett fel. Az interjú nyilvánosságra hozását a vajdasági lapok visszautasították, Tőke János főszerkesztőnek azonban nem volt kifogása ellene.

– Azzal keresett meg bennünket, hogy készített egy in­­terjút egy maffiózóval, és számára csak az a fontos, hogy minél előbb megjelenhessen. Ilyen megkeresésre nehéz lett volna nemet mondani – idézte fel Tőke János az első találkozást. Pósa Tamara szintén a Vajdaságban, Magyarkanizsán született, de jelenleg Szegeden él, külsős munkatársként azonban továbbra is küld írásokat a Családi Körnek.

Radnóti nélkül udvarolni sem tudtam

Az est hátralévő részében líraibb vizekre eveztünk, a Fehér Illés által fordított délszláv költők verseit tartalmazó kötetet, a Mosztári esők című antológiát ismerhette meg a szegedi közönség. Fehér Illés eredeti végzettsége biokémikus, mű­fordítói tevékenységének gyökerei egyetemista éveire nyúlnak vissza.

– Radnóti nélkül nem tudtam udvarolni. Banja Lukán kerültem szoros kapcsolatba az ottani írókörrel, és ott jelentek meg első fordításaim is – mondta Fehér Illés, aki hozzátette, hogy sosem a versek szerzője, hanem azok tartalma érdekli, ezért kevésbé ismert és az irodalmi körök ál­­tal ismeretlen szerzők művei is bekerültek a válogatásba. A Mosztári esők 77 délszláv költő 88 szerelmes versét tartalmazza, amelyből az esten több költeményt is felolvasott.