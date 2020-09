Lucky Luke és Batman is a Dóm téren járt

Negyedik alkalommal rendezte meg a Szegedi Képregénybörzét szombaton a Somogyi-könyvtár. Találkoztunk olyan árussal is, akinek megvan az 1946-os Batman detectiv comics. Sokan több ezres gyűjteménnyel rendelkeznek Szegeden.

Az eddigi életem során talán két alkalommal fogtam a kezemben képregényt – jegyeztem meg Török János kollégámnak, miközben a Szegedi Képregénybörzére trappoltunk szombaton. Mint kiderült, egyikünk sem igazán nagy rajongó, de a mostani eseményen a legkülönlegesebb darabokat tárták elénk a fanatikusok a Somogyi-könyvtár előtt.

Gergő asztalánál leginkább amerikai és francia képregényekből válogathattunk. Lapunknak elmondta, 15 éve gyűjtő, körülbelül ezerdarabos gyűjteménnyel rendelkezik otthon, 3-4 éve pedig árusítással is foglalkozik, előtte vásárlóként járt ki a könyvtár programjára. A nála megtalálgató képregények közül a Lucky Luke és a Batman darabokat emelte ki. Hozzátette, nem az övé a legnagyobb gyűjtemény a városban, hanem a néhány asztallal odébb ülő férfié.

A szegedi Mustabasic Damir valóban a képregények szerelmese, kétezer darabbal rendelkezik. Ő 1996 óta gyűjtő kisebb megszakításokkal, most az angol nyelvű kiadványokat hozta el eladni, ugyanis egyre több magyar nyelvű képregény jelenik meg a piacon, így most már azok a felkapottak. Egyetlen angol nyelvű kiadástól viszont biztosan nem válik meg sosem, ez egy 1946-os Batman detektív comics, érthetően az összes regénye közül erre a legbüszkébb.

Az eladók az asztaloknál ülve arról is beszámoltak, hogy néhányan időnként összefognak, hogy a legújabb darabokat beszerezzék Amerikából. Ilyenkor mindenki összeírja a kívánságlistáját, majd összedobják a postaköltséget, ami időről-időre egyre drágább. Ezért rendelnek közösen, egy postával.

A gyerekek, a felnőttek, a horror rajongók és a szuperhősök fanjai is egyaránt találtak kedvükre valót a börzén. Minőségi DC, Marvel és egyéb képregényeket is meg lehetett vásárolni igen kedvező áron. A legnagyobb képregénykiadók friss kínálata mellett lehetőség volt a régebbi kiadványok között is böngészni. Mint megtudtuk, sokan vannak olyanok, akik csakis angol, vagyis az eredeti nyelven olvassák a képregényeket, ők biztosan be tudtak tárazni egy időre.

A Dóm téri könyvtár idén már negyedik alkalommal tartotta meg a Szegedi Képregénybörzét, ami a Szegedi Képregényfesztivál és -vásár kísérőrendezvényeként indult 2016-ban. Eredetileg tavasszal szervezték volna meg, a de vírushelyzet miatt erre nem volt lehetőség.