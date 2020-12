Orvosok muzsikálnak online advent aranyvasárnapján

A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére nem szakítja meg évtizedes hagyományát a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara. Bár ezúttal nem a Rektori Hivatal dísztermében, ám az online térben megtartják advent aranyvasárnapján a Muzsikáló Orvosok koncertet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Több mint húszéves hagyomány immár a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara életében, hogy évente kétszer megmutatják zenei tudásukat a nagyközönségnek a kar aktív orvostanhallgatói és végzett egészségügyi szakemberei.

– A programsorozatot anno Kopniczky Zsolt, idegsebész főorvos indította útjára. A legfőbb cél az örömzenélés maga. Kezdetben kisebb, körülbelül húsz fős közönség előtt zajlottak a koncertek, az évek során azonban a program kinőtte magát, napjainkban már több százan érdeklődnek a Muzsikáló Orvosok koncert iránt – fejtette ki Pataki Petra, az ÁOK orvostanhallgatója, aki idén Németh Noémi hallgatótársával vállalta magára a szervezői teendőket, melyek a járványhelyzet miatt ez alkalommal felettébb rendhagyó módon zajlottak.

– A tavaszi koncert a pandémia miatt elmaradt, az adventi hangversenyről azonban nem szerettünk volna lemondani,

nem akartuk végleg megszakítani karunk e nagy múltú hagyományát. Emellett a zenészeknek is hiányzik a fellépések öröme. A fellépők videofelvételeket készítettek előadásaikról, azokból vágtuk össze a koncertműsort, melyet idén a járványhelyzet miatt online közvetítünk az SZTE Általános Orvostudományi Kar Facebook-oldalán vasárnap 16 órától – mondta el Pataki Petra, aki kiemelte, a koncert repertoárjában a klasszikus dallamok és a kortárs zeneszerzők műveinek kedvelői is találhatnak kedvükre való műsorszámokat.

A koncert programja:

1. Dr Andrew Cope and the Soul runners

In the beginning



2. Dr Kovács Péter (hegedű)

zongorán kísér: Portik Hilda Csilla

Edward Elgar: Salut d’Amour



3. Dr Gyetvai Ágnes (hárfa)

Albert Zabel: A forrás



4. Németh Noémi (zongora)

Liszt Ferenc Desz-dúr Consolation



5. Pataki Petra (klarinét)

Zongorán kísér: Zentai Katalin

Eugéne Bozza: Aria



6. Rónaszéki Anna (zongora)

Christian Sinding: Tavaszi zsongás



7. Dr Czébely-Lénárt András (zongora)

Bánkövi Bence ( cselló)

J.S. Bach/Gounoud: Ave Maria