Turisztikai látványosság lesz a kövegyi gémeskút

Civil összefogással megkezdődött annak a gémeskútnak a felújítása, amely a Kövegyet Csanádpalotával összekötő kerékpárút mellett, a megye legkisebb falujának közelében található. Turisztikai látványosság lesz paddal, kerékpártárolóval, de természetesen vizet is lehet majd belőle alkalomadtán merni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Azok, akik a Kövegyet Csanádpalotával összekötő úton áthaladtak, biztosan észrevették, hogy az út, illetve a vele párhuzamosan futó kerékpárút mellett, Kövegytől nem messze van egy régi, rossz állapotú gémeskút vályúval.

Néhány emberöltővel ezelőtt az alföldi pusztákon szinte kizárólag ilyenekből jutottak vízhez az emberek, illetve a legelő jószágok

– ma már ritkaságszámba megy, ha valahol találni ilyet. Ezért is kérte meg az ismert palotai vállalkozót, Vetró Józsefet Makón élő fia, Tamás, hogy próbálják meg valahogy rendbe hozni. Vetró József korábban Csanádpalotán egy ma már szakmai védelem alatt álló kerekes kutat is felújított, és úgy gondolta, másokkal összefogva ezt a kihívást is vállalja. A gémeskutat és a vályút egyébként a rajta fellelt véset tanúsága szerint 1930-ban Galgóczki Pál palotai mester készítette.

A terület, ahol a csordakút van, magántulajdonban áll, ezért először is engedélyt kellett kérnünk, hogy az őszi betakarítási szezont követően egyáltalán munkához láthassunk

– mondta Vetró. Elképzelése szerint felújítják a kút káváját és az igencsak leromlott állapotú vályút, és a kerékpárúttól egy 18 méter hosszúságú utat is építenek hozzá.

– A kis útnak persze lesz alapja meg szegélye, de téglából épül meg, ahogyan az nagyjából száz esztendeje szokás volt – tette hozzá. Afféle turisztikai látványosság lesz az egykori víznyelő helyből, ahol megállhatnak a kerekezők is, hiszen biciklitárolót, szemetest és padot is el fognak helyezni a közelében. A kút száját, amelyben jelenleg is van víz, ráccsal fogják befedni a balesetek elkerülése érdekében.

A munka a napokban kezdődött meg. Először is ki kellett cserélni az igencsak elkorhadt ágasfát.

– Egy napig kerestem az ehhez megfelelő fát a Palota körüli erdőkben – mesélte. Természetesen már megvan az ostor és a vödörtartó bilincs is, maga a favödör pedig a napokban fog megérkezni, egy gyulai kádármester műhelyéből.

Pont olyan lesz, mint amilyennek gyermekkoromban láttam a gémeskutakat

– mondta mosolyogva a 67 esztendős, amúgy épületgépészettel foglalkozó vállalkozó. Ha minden jól megy, januárra, de legkésőbb kora tavaszra készen is lesznek a munkával.