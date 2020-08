Szokatlanul sok elsőkönyves szerző szerepel a Booker-díj idei jelöltjei között

A nyertes nevét novemberben jelentik be.

Szokatlanul sok elsőkönyves szerző szerepel az idei Booker-díj jelöltjeinek hosszúlistáján, amelyen azonban ott vannak olyan nagy nevek is, mint a brit Hilary Mantel vagy az amerikai Anne Tyler – jelentették be a kedden a rangos irodalmi elismerés gondozói.

Mantelt a Thomas Cromwell-trilógiájának harmadik részeként megjelent The Mirror and the Light című regényéért jelölték az 50 ezer fonttal (19 millió forint) járó irodalmi elismerésre.

A trilógia első és második részeként napvilágot látott Farkasbőrben és Holtaknak menete című regények nem csupán a bestsellerlistákat uralták, hanem 2009-ben és 2012-ben a Booker-díjat is elnyerték.

A hosszúlistán szereplő további brit írók között van Gabriel Krauze (Who They Was), Douglas Stuart (Shuggie Bain) és Sophie Ward (Love and Other Thought Experiments).

A jelöltek névsorában szerepel az ír Colum McCann (Apeirogon), a zimbabwei Tsitsi Dangarembga (This Mournable Boy), valamint az etióp-amerikai Maaza Mengiste (The Shadow King).

Az amerikai szerzők közül Anne Tyler (Redhead by the Side of the Road) mellett Diane Cook (The New Wilderness), Avni Doshi (Burnt Sugar), Kiley Reid (Such a Fun Age), Brandon Taylor (Real Life) és C. Pam Zhang (How Much of These Hills is Gold) esélyes a díjra.

A 13 jelöltből nyolc elsőkönyves szerző, ami szokatlanul magas szám a díj történetében.

Gaby Wood, a Booker-díj alapítványának irodalmi igazgatója szerint „reménykeltő a tudat, hogy azon íróknak egy része, akiknek a koronavírus-járvány idején indult el a karrierje, most esélyt kap rá, hogy megszólítsa az őt megillető olvasóközönséget”.

Az 1968-ban alapított és először 1969-ben odaítélt Booker-díjban eredetileg csak a brit, ír és a brit Nemzetközösséghez tartozó országok írói részesülhettek, 2013-ban azonban megváltoztatták a szabályokat. Azóta minden olyan angol nyelven alkotó író jelölhető a díjra, akinek a műve megjelent az Egyesült Királyságban.

Az idei Booker-díj jelöltjeinek szűkített listáját szeptember 15-én teszik közzé, a nyertes nevét novemberben jelentik be.