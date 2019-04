A díjbeszedők házhoz mennek a tartozásért - Most nem trükkös tolvajok próbálkoznak Makón!

– Nagyon meglepődtem, hiszen már évek óta nem jellemző, hogy bármelyik szolgáltató az emberét küldené a pénzért, mindenki csekket postáz – mondta egy idős makói olvasónk, aki a postaládájában egy értesítést talált a minap. E szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nevében és megbízásából a BBK Hungary díjbeszedő munkatársa személyesen meg fogja keresni őt. A tájékoztató levélen ott a díjbeszedő neve és telefonszáma is. Olvasónk furcsállta az értesítést, és azok a felhívások jutottak róla eszébe, amelyekben azt lehet olvasni, hogy trükkös tolvajok magukat díjbeszedőnek vagy óraleolvasónak adják ki, így fosztva ki a gyanútlan embereket.



Az értesítésről vita indult a lapunk által alapított, jelenleg 9517 tagot számláló Facebook-csoport, a Makón élek olvasói között is. Volt, aki kétkedett, mások arra a hirdetésre is emlékeztek, amelyben a cég díjbeszedőket keresett, ezért hitelesnek gondolták a tájékoztatót. Utánajártunk, és kiderült, az utóbbiaknak volt igazuk. A kukaholding ugyanis a polgármesterek számára is szétküldött, a neten is fellelhető tájékoztató szerint közbeszerzési eljárást folytatott le, s idén január elsejétől a Közszolgáltatási Díjhátralék-kezelő Konzorciumot bízta meg a hátralékok kezelésével, s ennek egyik alvállalkozója az egyébként szegedi illetőségű BBK Hungary. A beszedők tehát azokat keresik fel, akiknek elmaradt befizetésük van.



A tájékoztatóban az is olvasható, hogy a hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolják kilétüket, és az NHKV Zrt. által kiállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező, szigorú számadású egyedi bizonylat, úgynevezett beszedési értesítő alapján jogosultak készpénzben a díjtartozás összegének átvételére – részletfizetésre azonban nincs mód.