˝A zene gyógyít˝ - Mestertanárrá fogadták Csikota Józsefet

Munkáját itthon és külföldön is elismerik. FOTÓ: SZABÓ IMRE

– Gyerekkoromban, Apátfalván Borbély Bandi bácsihoz jártam trombitaórákra – elevenítette fel a kezdeteket Csikota József, a Szegedi Tudományegyetem mestertanára. – Miközben otthon gyakoroltam, édesapám gyakran bejött hallgatni, ahogy játszom, és nagyon jó volt látni, hogy büszke rám. A mai napig az motivál a muzsikálásban, a zenepedagógiai munkában, hogy örömet szerezzek másoknak – mondta.Szegeden zenetanári, Budapesten fúvóskarnagyi diplomát szerzett, a Liszt Ferenc Zeneakadémián pedig zeneelméleti és karvezetés szakon végzett. Doktori fokozatot a moszkvai egyetemen kapott, és van egy ötödik diplomája is, az intézményvezetői. A Szegedi Tudományegyetemen két évtizede tanít. Itt alapított fúvóskarmesteri képzést és nemzetközi hírű koncertfúvós zenekart is. Rendszeresen jár külföldi, elsősorban amerikai egyetemekre vendégelőadóként, emellett nemzetközi fúvós­zenekari versenyeken zsűriz – tagja a Fúvószenei Világszövetség elnökségének, ő vezeti a kelet-európai szekciót.Makón a legtöbben úgy ismerik, mint a helyi Magán Zene- és Művészeti Iskola alapító igazgatóját. Az intézményt negyedszázada alapította a feleségével.– 120 gyerekkel és nyolc pedagógussal indultunk – emlékezett vissza. Ez a létszám azóta megtízszereződött. – Eleinte város­széli gyerekeknek oktattuk a zenét, akiknek egyébként nem lett volna módjuk erre a belvárosi iskolában. Aztán, ahogy láttuk, mekkora az érdeklődés, ezt kiterjesztettük a közeli falvakra is, a zene mellett pedig a táncot és a képzőművészetet is felvettük – tette hozzá. Ezzel, úgy gondolja, nem csak a gyerekek nyertek, de szerepléseik, bemutatóik révén a kulturális élet is megpezsdült. Büszke rá, hogy egykori tanítványai közül sokan neves hazai és külföldi együttesekben muzsikálnak, illetve zenepedagógusok – van, aki egykori iskolájában.Csikota József 56 éves. Három fia van – ők is muzsikusok: egyikük a Magyar Rádió szimfonikus zenekarában trombitál, a másik kettő még egyetemista.– Egy zeneszerző azt mondta, a muzsika olyan katarzisélményt ad, amitől jobbá, boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válnak az emberek. És ez tényleg így van. Több ezer fiatalt oktattam kisgyermekkoruk óta, és elmondhatom, valamennyien a barátaim lettek – tette hozzá.