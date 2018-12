Búcsút int Csanádalotának a takarékszövetkezet

Megkapta Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester a 3A Takarékszövetkezet hivatalos válaszát, amely szerint a pénzintézet a jövő év kezdetével megszünteti fiókját Csanádpalotán. Megírtuk, a takarékszövetkezetnek az önkormányzat a városháza felújításának idejére – itt működött a fiók – ajánlott csereingatlant, ám inkább a pitvarosi fiókba helyezték át szolgáltatásukat.



A palotaiak mostanáig nem voltak biztosak abban, mi lesz a fiók további sorsa. A takarékszövetkezet levele szerint január 1-jétől költséghatékonysági okokból a csanádpalotai fiókot összevonják a pitvarosival.



– Megértjük, hogy ez kellemetlenséget okoz a település lakosainak, de sajnos nem tudjuk tovább finanszírozni a fiók fenntartásának veszteségeit – ezt pedig lapunknak írta tájékoztatójában Görög Tibor stratégiai ügyvezető. Mint fogalmazott, a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a 3A Takarékszövetkezet is arra kényszerül, hogy észszerűsítse fiókhálózatát. Hozzátette, a takarékoknak – a 3A Takarékszövetkezetet is beleértve – az ország minden negyedik településén van fiókjuk, más pénzintézetek csupán minden huszadik–ötvenedik településen működtetnek kirendeltséget. A piaci részesedésük azonban nem éri el az 50 százalékos arányt, így fiókfenntartási költségeik magasak. A takarékok – így a palotai kirendeltség is – a piacról élnek, működésüket csak akkor tudják fenntartani, ha nyereségesek.



Az észszerűsítésre azért van szükség, mert ügyfeleik és tagjaik érdeke is az, hogy a Takarékszövetkezet eredményesen működjön, biztos hitelintézeti hátteret tudjon adni üzleti és pénzügyi elképzeléseik megvalósításához – indokolta a lépést Görög Tibor. Hangsúlyozta: a Takarékszövetkezet továbbra is minden szolgáltatással rendelkezésre áll a mindössze 9 kilométerre fekvő pitvarosi kirendeltségen, illetve biztosítja a digitális szolgáltatásokat, azaz az internetbank-szolgáltatásokkal a településen élők és a vállalkozások kényelmesen tudják fizetni csekkjeiket, számláikat. Mivel a településen postai szolgáltatások is elérhetők, így a készpénzfelvételt is meg tudják oldani helyben egy bankkártya segítségével.