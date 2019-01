Egy makói cég spanyol fokhagymát forgalmaz - Állítják, csak a karácsonyi szezonig tudott hazait szállítani

Makóinak látszó kínai

– Megörültem, amikor megláttam az egyébként tetszetős küllemű hagymákat, akkor meg pláne, amikor azt is észrevettem, hogy egy makói cég jóvoltából kerültek a ládába. Az csak utána tűnt fel, hogy a kihelyezett címkén az is olvasható, származási hely: Spanyolország – mesélte egy olvasónk, aki mindezt az egyik hódmezővásárhelyi nagyáruház zöldségeket forgalmazó részlegén látta. A felirat szerint egyébként az áru első osztályú és kilója 1299 forint.Olvasónk furcsállja, hogy egy makói vállalkozás nem helybeli fokhagymát juttat az üzletbe, különösen, mivel makói ismerőseitől úgy tudja, a helybeli gazdáknak van saját termésű. Úgy gondolja, a társaság épp azért lehetett hagymabeszállítója az áruházláncnak, mert a hagyma fővárosában működik. Attól is tart, hogy ez elveszi a makói gazdák kedvét a fokhagymatermesztéstől.A makói székhelyű Országos Hagyma Terméktanács elnöke, Fekete János a helyi, környékbeli termelőktől származó információk alapján lapunknak azt mondta, tavaszi fokhagymából az időjárás miatt most gyenge volt a termés, az ősziből azonban még lehet a gazdáknál. A fokhagymatermesztési kedv, illetve a termőterület nagysága egyébként nincs csökkenőben Makón. A makói cég által forgalmazott spanyol fokhagymát nem kívánta kommentálni.Megkerestük a forgalmazó céget is, amely azonban nem járult hozzá, hogy leírjuk a cikkben a nevét. Egyik vezetőjük azt mondta, az illető áruházlánc – egyedüliként a hasonlók közül Magyarországon – kifejezetten törekszik arra, hogy magyar mezőgazdasági termékeket forgalmazzon. A makói cég által forgalmazott hálós fokhagyma az üzlet polcain jelenleg is magyar, csak az úgynevezett lédig, azaz nem előre kimért, csomagolt fokhagyma a spanyol. Ebből is tudtak elegendő mennyiségűt és minőségűt szállítani az itthoni termésből egészen a karácsonyi szezonig, de mostanra kifogytak belőle. Három évvel ezelőtt olyan kínai fokhagyma tűnt fel egyes nagyáruházak polcain, ami ráadásul a csomagolása alapján magyarnak, sőt makóinak tűnt . A hálóba csomagolt három szem fokhagyma címkéjének elülső oldalán ugyanis makói fokhagymára utaló honlapcím és cégnév volt olvasható – azt, hogy importhagymáról van szó, csak a legalsó sorban tüntették fel, ráadásul a címke színvilága piros-fehér-zöld volt. Azt pedig, hogy valójában kínai fokhagyma lapul a hálóban, csak a címke hátoldalán, apró betűvel jelezték. A forgalmazó cég – nem azonos a mostanival – vezetője azt mondta, szerintük mindent szabályosan tüntettek fel, és nem félreérthető a címke.