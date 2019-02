Emlékéremmel is ünnepel Makó

Farkas Éva Erzsébet polgármester a tervekkel. Fotó: Szabó Imre

Idén májusban ünnepli a törökvész utáni újjátelepülésének 320. évfordulóját Makó. A születésnapot egyhetes programsorozattal, könyvek kiadásával és egy emlékérme kibocsátásával fogja ünnepelni a város – tudtuk meg Farkas Éva Erzsébet polgármestertől, aki a terveket is bemutatta tegnap. A város egyébként három esztendeje, a Návay-emlékév alkalmával ugyancsak veretett emlékérmet.Mint kiderült, az önkormányzat Fritz Mihály szegedi szobrászművészt kérte meg az új megtervezésére – a neve ismerősen csenghet a makóiak számára, hiszen a Hagymaház előtti Múzsák kútja is az ő alkotása. A bronz emlékérem, amelyet díszdobozban fognak reprezentációs céllal ajándékozni, de vásárolni is lehet majd belőle, egyik oldalán a város címerét, a másikon pedig a pozsonyi oklevél egy darabját ábrázolja. Ez utóbbi azért fontos történelmi relikvia Makó számára, mert ebben ígértek négyéves adómentességet mindazok számára, akik hajlandóak a városban megtelepedni.A 10 centi átmérőjű emlékérem verésére az önkormányzat egy szegedi vállalkozást kért fel. Az elképzelések szerint 300 darab készül majd belőle. Az emlékév program- jait a jövő héten mutatják be hivatalosan; a rendezvénysorozatra, a kiadványokra és az emlékéremre összesen 17 millió forintot szán a képviselő-testület.