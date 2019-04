Felújítani nem lehet, az egészet újjá kell építeni - Jut-e kétmilliárd forint a Maroslele és Óföldeák közötti útra?

Autóbuszjárat Szeged és Földeák között. Itt a rövidebb út tényleg rázósabb. Fotó: Karnok Csaba

Mihelyt tavasszal elkezdődik az aszfaltgyártás, a Magyar Közút betömi a kátyúkat egy sor úton a megyében. A burkolat alapszíne világosabb, a pótlás sötétebb, a végeredmény tarka. Ilyen javítgatott aszfalt köti össze Maroslelét Óföldeákkal. De ezt olykor télen, hideg anyaggal is kell javítani, nem lehet várni tavaszig.Az utat viszonylag sokan használják, főleg, amióta elkészült az M43-as autópálya. Akkor menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratot is indított a közlekedési társaság Szegedről, a pályán keresztül Maroslelére, Óföldeákra és Földeákra. Az itt élők korábban vagy a tápai komppal, vagy Hódmezővásárhely, vagy Makó felé kerülve jutottak be a megyeszékhelyre.Azt, hogy az út állapota miatt tervbe vették volna a buszjárat megszüntetését, tavaly cáfolta a DAKK Zrt. (2018. február 28.: A rövidebb út rázósabb Maroslele és Óföldeák között). A Magyar Közút azt ígérte, „kiemelten figyelik" az útszakasz állapotát, és a balesetveszélyes kátyúkat megszüntetik.Ezt az utat szóba hozta a 2018-at értékelő és az idei terveket soroló interjúnkban Simonné Sinkó Erika óföldeáki polgármester is (2019. február 6.: Energetikai korszerűsítésre is költenek – Idén 130 millió forint épül be Óföldeákon). A településen nagyon várják az út felújítását, kaptak rá ígéretet.Kérdésünkre most a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt írta, ez az összekötő út idén nem szerepel az országos útfelújítási programokban. Így – mint az eddigi években – „csak olyan lokális javításokat tudunk elvégezni, amelyek biztosítják az út járhatóságát". Azt azonban már fölmérte az állami cég, hogy itt a felújítás sem lenne elég. A Földeák, Óföldeák és Maroslele közötti, mintegy 11 kilométer hosszú szakasznak az utolsó 2,5 kilométere „teljes újjáépítésre szorul, ugyanis nemcsak a kopóréteget, hanem az alaprétegeket is teljes mértékben szükséges lenne kicserélni és meg- erősíteni, hogy a térség rossz minőségű, csapadék hatására térfogatváltozó talaját stabilizálni lehessen, hogy a kötő- és kopórétegek tartósak maradhassanak egy esetleges felújítást követően. A beavatkozás így gyakorlatilag nem felújítást, hanem részben újraépítést és rekonstrukciót jelentene, aminek becsült költsége több mint 2 milliárd forint lenne". A cég egyeztet azért, hogy ez a pénz rendelkezésre álljon.