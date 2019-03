Folyik a költözés, pár nap múlva nyit ideiglenes helyén a makói piac

Március 20-án nyit ideiglenes helyén. Fotó: Szabó Imre

– Az önkormányzat várja a szakhatóságoktól az engedélyek megérkezését, közben nagy erőkkel folyik a piac új, átmeneti helyének kialakítása – hangzott el Farkas Éva Erzsébet polgármestertől a csütörtök esti, mindössze bő 30 perces újabb piacfórumon. A megbeszélés hangulata nyugodt volt, a kereskedők csak a költözködéssel, illetve az átmeneti hellyel kapcsolatos praktikus kérdéseket tették fel.Megírtuk: a Deák Ferenc utcai elárusítóhely felújításának idejére a piacot a Hollósy Kornélia utcai parkolóba telepítik át. Átviszik a padokat, a pavilonnal rendelkezők faházakat kapnak, az iroda és a szociális helyiségek a közeli ipartestületi székházban lesznek. Most az is kiderült, hogy 22-en kértek faházakat. Ezek részben megvannak, részben hétfőre készülnek el, és 4-et bérelni is fog a város. A padok kiosztása a megszokotthoz hasonló lesz. Ismét elhangzott, hogy az átmeneti időben a város kedvezményt ad a helypénzből, a faházakat ingyen adja, és közüzemi díjat sem kell fizetni. Az érintettek arra is ígéretet kaptak, hogy további egyeztetéseket, fórumokat tartanak a beruházás ideje alatt.Közben kilátogattunk a piac majdani ideiglenes helyszínére. Azt láttuk, már nemcsak betonpadok vannak a parkolóban, hanem jó néhány faház is – egyre több, a munka csakugyan folyik. Az itteni nyitást továbbra is március 20-ára tervezik, parkolni pedig attól kezdve a környező utcákban – József Attila, Teleki László és Hollósy Kornélia – lehet majd. A biztonságra polgárőrök és térfigyelő kamerák közreműködésével ügyelnek.