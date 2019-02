Idén sem emel díjat a makói önkormányzat

Mibe kerül?



A legalacsonyabb bérleti díj Makón négyzetméterenként továbbra is 322, a legmagasabb 2352 forint. Mértéke elsősorban attól függ, hol van az ingatlan – a belvárosiak például értelemszerűen drágábbak, mint a központtól távolabb lévők. A most felújítás alatt álló Csipkesor üzleteinek bérleti díja a folyamatos szerződéssel rendelkező kereskedők esetében nem változik. A most kialakítás alatt lévő, április–május fordulóján bérbe vehető új helyiségek díját hivatalos értékbecslés alapján fogják megállapítani.

– Jó, hogy megmarad a kedvezmény, könnyebb lesz például kigazdálkodnunk a területhasználati díjat, amit nyáron a kinti asztalok után fizetünk – mondja Sipos Ildikó, a makói Bérpalotában működő Kugler cukrászdát üzemeltető Makovecz Téri Kft. tulajdonosa. Négy évvel ezelőtt vette át az üzletet, és már akkor is élt a kedvezmény, s mivel azóta sem maradtak el semmilyen fizetnivalóval, továbbra is ezt fizetik 103 négyzetméter után. – Ha húsz százalékkal többet kellene fizetnünk, sokkal nehezebben boldogulnánk – hangsúlyozza.A bérleti díj körüli viták Makón azt követően csitultak el, hogy 2014 végén kicserélődött a városvezetés. Abban az évben ugyan – még az előző testület – nem emelt a tarifán, egy esztendővel korábban viszont, többéves moratórium után 5,7 százalékkal drágultak a díjtételek. A kereskedők ez ellen akkor nyílt levélben tiltakoztak, sőt díjcsökkentést követeltek arra hivatkozva, hogy a szabadpiaci bérleti díjak is csökkentek a gazdasági válság időszakában mintegy 30 százalékkal. A petíciót 30-an írták alá, de a kérést az akkori képviselő-testület nem méltányolta.Az új városvezetés viszont igen, és először 2015-ben, a helyi rezsicsökkentés egyik elemeként úgy döntött, 20 százalékos kedvezményt ad a makói bérlőknek. Ez persze nem feltétel nélküli: azok kapják meg, akik nem halmoztak fel közüzemi vagy bérletidíj-tartozást, illetve nem fizetnek már eleve valamilyen kedvezményes tarifa szerint. A város képviselő-testülete legutóbbi ülésén, a múlt héten úgy döntött, ezt a kedvezményt továbbra is fenntartja. Az előterjesztés arra hivatkozott, hogy ez növeli a helyi vállalkozások versenyképességét a konkurenciával szemben, egyúttal könnyíti a fizetési kötelezettségek pontos teljesítését.