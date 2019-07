Indul a Hagymatikum bővítése

Változtatásokra azért volt szükség, mert a fürdő területén szálloda is épül, emiatt ketté kellett választani a beruházást, illetve a sportuszodának másik helyet kellett keresni. A MAKONA Tervezőiroda az ülésen be is mutatta, hogy fog kinézni az új épületegyüttes az atlantiszi vízivilággal. Módosítottak a Csanád vezér téri székelykapu tervein is. E szerint az országzászlót az '56-os kopjafákkal összekötő sétányon fogják elhelyezni.A belvízkárokról Zsámboki Zsolt, az ügy önkormányzati referense elmondta, hogy 198-ból eddig 79 magáningatlan kárigényét dolgozták fel; az érintettek építőanyagokat kapnak a helyreállításhoz, a fertőtlenítés és tisztítás utómunkálatai pedig még folynak. Gáspár Sándor (MSZP) felhívta a figyelmet arra, hogy sok helyütt még mindig áll a víz a csatornákban, Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) meg arra, hogy ez a magas talajvíz miatt is van, párttársa, Toldi János pedig azt mondta, a csatornákat, átereszeket sok helyütt maguk a lakók tömítették el. Tisztításuk egyébként már folyamatban van.