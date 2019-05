Isten éltesse Makót! - Újjászületését ünnepli a Maros-parti város - fotók

A polgármesteri beszéd után kitüntetéseket adtak át. Idén a Makó Városért emlékplakettet ketten vehették át: Dani János gazdálkodó és Mágori Józsefné volt parlamenti képviselő, agrárvállalkozó. Emlékérmet kapott Rácz Margit pedagógus, Széll Sára reumatológus, Zentayné Soós Klára háziorvos, Déginé Fodor Etelka asszisztens, Fejes Lászlóné gondozónő, Halász Tamás, a Makó Anno könyvsorozat ötletgazdája és Márton Imre sportvezető.

– Legyetek büszkék a városotokra, mert gyönyörű. Hangulatosak az épületek, a parkok tele vannak dísznövényekkel, virágokkal, a főtér pedig igazán hangulatos – mondta a családjával együtt átutazóban itt járt Lernyei Tibor tegnap délután a makói szökőkútnál. Azért álltak meg itt, mert felkeltette a figyelmüket a zászlóerdő, a rengeteg léggömb. Makó most azért különösen szép, mert épp városnapot ünnepel – méghozzá nem is akármilyet: idén van 320 esztendeje, hogy Makó a török vész után újjátelepült, ekkor adták ugyanis ki a pozsonyi kamara oklevelét, mely a visszatelepülőknek 4 évre adómentességet biztosított.– Amíg az európai érdekek csatáztak, addig a makóiak feltörték a földet, szántani, vetni, aratni kezdtek, családot alapítottak, és a halálból új élet fakadt – ezt már Farkas Éva Erzsébet polgármester mondta a múltra emlékezve a Hagymaházban rendezett ünnepségen. Azt is hozzátette, hogy a 320 évvel ezelőtti újjászületés küldetést is ad a mai makóiak számára: hagyományunk, identitásunk továbbörökítését, a megmaradást – fogalmazott.A díjak átadása után a Makói Általános Iskola fúvószenekara adott ünnepi koncertet Gábor Nagy Árpád vezetésével. Estére, a sportcsarnokba pedig Szarka Tamást és zenekarát, illetve a helybeli Hangovers and the Sober zenekart hívták meg a szervezők.Az ünnepi programsorozat szombaton is folytatódik. Délelőtt a főtéri szökőkútnál, a városi forgatag részeként Hevesi Tamás, délután pedig Gergely Róbert, Dér Heni, Kocsis Tibor, a The Biebers és a helybeli The Garde együttes koncertje várható.