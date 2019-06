Jól sikerült az ambrózfalvi motoros találkozó, ahol a Counter Clockwise együttes volt a sztárfellépő

- Már az első találkozó is nagyon jól sikerült, váratlan eredményeket hozott. Nagyon sok motoros jött el, a látogatóknak tetszettek a koncertek. Akkor teljesen saját forrásból oldottuk meg a szervezést. Most pedig már sokan beszálltak anyagilag is, 5-10 ezer forinttal, vagy akár egy tálca sörrel. Az önkormányzat is jobban állt a dolgokhoz. Sikerült megegyeznünk a nagy sátor bérlésére. A fűnyírást is átvállalták a települési focipályán, ahol a találkozót megrendeztük – mondta Valki Alex, aki elárulta, nemhiába írták a plakátra, hogy Utolshow.- Ez volt az utolsó rendezvényünk. Sok beszólogatást kaptunk, atrocitások történtek velünk, szervezőkkel szemben. Az önkormányzat bár idén már valamelyest jobban állt a dolgokhoz, de ez sem az igazi... - mondta a főszervező.A rendezvényen kispályás focitornát rendeztek, amire nyolc csapat nevezett. A fődíj 100 ezer forint volt. Nagyon sok motoros érkezett Ambrózfalvára, annak ellenére, hogy csak a Facebookon hirdették meg az eseményt. A motorosok elgurultak Nagyérre, majd Pitvaroson és Csanádalbertin is felvonultak. Összesen tíz zenekar lépett színpadra, számos környékbeli együttes Pusztaföldvárról, Orosházáról, Makóról, illetve több budapesti együttes is Ambrózfalvára érkezett. A sztárvendég a presszó-punk zenét játszó Counter Clockwise együttes volt.