Lehoczki Mária a gyerekeiért harcol - egyelőre nem lehet együtt a család

– Nagyon nehéz így – futották el a könnyek a kiszombori Lehoczki Mária szemét, miközben arról beszélt: úgy ébred és úgy fekszik le, hogy a gyerekeire gondol – nagyon hiányoznak neki.A 31 esztendős asszonyról megírtuk: édesanyja faluszéli, meglehetősen lepusztult, fürdőszoba nélküli vályogházában lakik spártai körülmények között. Nemrégiben született ötödik gyermeke, Amira. Amikor a családról az első cikket írtuk, ők ketten még kórházban voltak, csak a gyerekek voltak otthon a nagymamával.Azóta változott a helyzet: a gyerekeket, köztük az újszülöttet is, a körülményekre való tekintettel átmeneti gondozásba vették, egy rokonhoz kerültek. Mária, aki eddig egyedül nevelte őket, néhány napja jöhetett haza a kórházból.A fiatal édesanyának olvasóink jóvoltából a korábbi adományokon túl 165 ezer forintot tudtunk átadni. Emellett egy csomagnyi játékot is, köztük plüssállatokat, autókat és műanyag katonákat.– Amikor legközelebb találkozom a gyerekekkel, megkapják – ígérte Mária, miközben köszönetet mondott az adományozóknak. A pénz, ahogyan korábban is mondta, az újrakezdés alapja lesz.– Munkát és megfelelő albérletet kell találnom ahhoz, hogy teljesüljön a vágyam, és újra velem lehessenek a gyerekek. Az elmúlt pár napban ki sem mozdultam a házból, össze voltam teljesen törve, de hétfőn bemegyek Makóra, a munkaügyi központba. Bízom benne, hogy találok állást, és hamarosan együtt lesz a család – mondta reménykedve.