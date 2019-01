Makón a lányok is szeretik a birkózást: két világ- és Európa-bajnok birkózó olimpikon is a városban járt

A lányok is teljes erőbedobással küzdöttek a sportcsarnokban. Fotó: Szabó Imre

– Azért szeretek birkózni, mert így levezethetem a bennem lévő feszültségeket – mondta a makói Bartók-iskola hetedikes apátfalvi diákja, Veréb Dorina. Lány létére azért kezdett el ezzel az inkább férfiasnak elkönyvelt sportággal foglalkozni, mert testnevelésórán kedvet kapott hozzá. Olyannyira, hogy már volt két versenyen – az egyiken harmadik, a másikon első lett. Ennek ellenére nem a sportkarrier az álma: inkább a média érdekli.Dorinával tegnap a makói Erdei János Sportcsarnokban találkoztunk, ahol az 1985 óta hagyományos nyílt grundbirkózó-bajnokság első, nagyobb korosztályok számára meghirdetett fordulóját rendezték – a kisebbek holnap birkóznak. A versenyre kilenc, nagyrészt helybeli iskolából nevezett be összesen 101 diák. Nagy részük persze fiú. A küzdelmek rangját emelte, hogy a verseny kedvéért eljött Makóra két világ- és Európa-bajnok birkózó olimpikon, Komáromi Tibor és Bácsi Péter is.A verseny fő szervezője, a sportcsarnokot vezető Márton Imre lapunknak azt mondta, úgy látja, Makón népszerű a grundbirkózás. Ez nem csoda, hiszen a birkózással együtt járó test-test elleni ütközések más sportágakban, labdajátékokban is előfordulnak, ezért felkészülésként is felfogható ezekhez – de akár saját testsúlyos edzésnek is. És az is jó néhány éve természetes, hogy lányok is vállalják a megmérettetést a kör alakú küzdőtéren.