Makón is dolgoztak egykor papucsosok: az egyik mester fia, Szani István még őriz néhány tárgyat

Nem csoda, hogy a múlt ködébe veszett a makói papucsosok emléke: Szani István is csak néhány tárgyat őriz édesapjától. Fotó: Szabó Imre

A makói Szani István édesapja.

– Édesapám még a hetvenes években is árulta saját készítésű papucsait a makói piacon – idézte fel a múltat a 83 esztendős, makói Szani István. Azért kereste fel makói szerkesztőségünket, hogy elmondja: bántja, hogy miközben a szegedi papucskészítő mesterek előtt időről időre tisztelegnek – a napokban is olvasott lapunkban egy megemlékezést –, a hasonló makói mesterekről szó sem esik, elfeledkeztek róluk. Pedig ők is ugyanazt a mesterséget, szakmai tudást képviselték, mint megyeszékhelybeli kollégáik, mi több, papucsaik is pontosan ugyanolyanok voltak.Szani István azért ismeri az egykori makói papucsosok világát, mert bár maga nem vette át tőle a stafétát, jól emlékszik azokra az időkre, amikor hasonló nevű édesapja ezzel foglalkozott. Hogy mennyi lábbeli kerülhetett ki a keze alól, azt megbecsülni sem tudja – mondta, miközben elmesélte, emlékezete szerint mi a kifordított technikával készült szegedi papucs titka.– Apámmal együtt majdnem tucatnyian voltak, akik ezt a mesterséget űzték Makón. Többek között édesapám testvére is – mesélte.Ő maga azért nem lett papucskészítő, mert ahhoz nagyon sokat kell egy helyben ülni, ő pedig más természetű ember. Lakatos lett – egyébként egyszer, közel másfél évtizede már bemutattuk lapunkban, mint a régi karbidlámpák gyűjtőjét. Az édesapja 1900-ban született és 1978-ban halt meg. Úgy tudja, nagyjából ebben az időszakban áldozott le végleg a kézműves papucskészítésnek, persze nem csak Makón, egyszerűen azért, mert nem tudta állni a versenyt a könnyűipari konkurenciával.Ahhoz persze, hogy a makói papucskészítőknek is ugyanúgy emléket állítsanak, mint például a szegedi Rátkai Sándornak, kellenének abból az időből megmaradt rekvizítumok is. Ilyenek viszont, legalábbis Szani István tudomása szerint, nemigen maradtak a városban. Nekünk is csak néhány szerszámot tudott megmutatni, amelyeket még az édesapja használt, illetve egy mintadarabot és néhány hímzett szövetet.– Annak idején nem tartottuk fontosnak megőrizni ezeket. Ma már sajnálom, hogy ezekkel együtt a hajdani makói papucskészítő mesterek emléke is odaveszett – jegyezte meg.