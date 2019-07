Makón is sikeres a népkonyha

– Három hete járok ide ebédért, és meg vagyok elégedve az étel minőségével – mondta a makói Korsós László. Hozzátette, nem biztos, hogy minden nap meleget, pláne eleget és finomat tudna enni, ha ez a lehetőség nem lenne. A városszéli hajléktalanszállón lakik, onnan sétál el minden nap a Munkás utcai idősklubba, ahol ételhordóban el lehet hozni az ebédet. Nem csak magának, hanem az egyik sorstársának is visz, aki nem tud eljönni, mert mozgáskorlátozott. Legutóbb babgulyást vitt, ami különösen ízlett neki és sorstársának is.



A Maros-parti városban nagyjából egy hónapja működik térítésmentesen igénybe vehető népkonyha a Gordiusz Szolgáltató Centrum jóvoltából. Az ételosztáshoz a helyet az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja, és ad egy embert is a kiszállított ebéd porciózásához.



Tóthné Balázs Andrea intézményvezető azt mondta, az első héten harmincan jöttek, aztán ötvenen, most nagyjából hetvenen jelennek meg délután egy körül. Bár a Gordiusztól nem nyilatkozott senki, az intézményvezető azt mondta, tudomása szerint akár több száz főre is tudnak főzni, és van olyan település, ahol az ételosztás már másfél éve folyik.